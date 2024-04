Musicisti Rom. Esordio alla Scala insieme all’OsR

Le contaminazioni, le fusioni di stili e suoni, le influenze di generi sono da sempre il sale della musica. E la cultura Rom e Sinti (l’altroieri si è celebrata la giornata internazionale), è una di quelle che trasversalmente a generi e confini ha fortemente contaminato la musica occidentale. Nel curioso percorso che un’Orchestra Sinfonica come la Rossini ha intrapreso da anni (prima con i progetti crossover, il musical, le musiche da film), non poteva mancare un incontro con la musica "gitana" e in particolare con quella di Santino Spinelli che, assieme al figlio Gennaro, sono tra i più rinomati musicisti e studiosi dell‘arte e della cultura Romanì.

Entrambi si esibiranno da solisti al Teatro alla Scala di Milano (oggi alle 15), accompagnati dal Quintetto Anpi del Teatro alla Scala e da alcuni musicisti dell’Orchestra Sinfonica Rossini tra cui il primo violino Marco Bartolini e la prima viola Noris Borgogelli. In repertorio partiture classiche (ovviamente riarrangiate), e composizioni dello stesso Spinelli. Durante un’interessante conferenza stampa è stata illustrata diffusamente quest’occasione straordinaria di portare la cultura Romanì all’interno del più prestigioso teatro italiano.

A sottolineare questa collaborazione anche il presidente dell’Osr Saul Salucci che ha in cantiere anche la realizzazione di un progetto discografico "etno sinfonico". Il concerto alla Scala rappresenta "un traguardo che non ha precedenti nel panorama musicale internazionale – si legge nelle note di sala - e che segna un importante passo simbolico per l’intero Paese e per la comunità Rom e Sinti, sia a livello culturale che sociale. Per la prima volta nella storia i Rom e Sinti arriveranno infatti al Teatro alla Scala da solisti". L’evento, come detto, si inserisce all’interno di una cornice più ampia di attività svolte su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con (UCRI), l’Unione delle Comunità Rom - di cui Gennaro Spinelli è presidente – e l’Unar contro le discriminazioni razziali.

"Un’iniziativa importante – è stato detto nella conferenza stampa - che rappresenta un passo fondamentale verso una visione non stereotipata delle minoranze. Promuovere il dialogo tra artisti rom e sinti in modo che siano essi stessi protagonisti è un elemento essenziale dei processi di empowerment. Per troppo tempo nel nostro paese si è parlato di Rom e Sinti come se si trattasse di un corpo estraneo al nostro Stato".

