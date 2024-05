Musli Alievski subentra in consiglio comunale. Ma per due settimane

Musli Alievski (foto) sarà consigliere comunale per poco meno di due settimane. L’elezione di Alievski, tra i non eletti dell’ultima tornata nella civica del sindaco Ricci, Un gran bel po’, è subentrato a fronte delle dimissioni di Laura Biagiotti, candidata sindaco ad Acqualagna per le amministrative dell’8 e 9 giugno. La “surroga“ è stata convalidata ieri nell’ambito di un Consiglio comunale straordinario, convocato per la formalità da espletare per legge. Musli Alievski è tra i candidati nella lista civica di "Andrea Biancani, sindaco. La marcia in più per Pesaro".