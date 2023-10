My Mondavio: "Cittadini connessi" a Mondavio - App per turismo, eventi e comunicazioni

Passo in avanti nella comunicazione e nel rapporto puntuale con cittadini e turisti, per il Comune di Mondavio, che ha reso operativo il nuovo sito internet e ha lanciato l’App per smartphone e tablet ‘MyMondavio’, scaricabile gratuitamente dallo store del proprio dispositivo. Tra le novità del sito web va messa in evidenza un’area totalmente dedicata al turismo, dove è possibile trovare informazioni su eventi, luoghi e attrazioni e dove si possono anche prenotare i biglietti per la Rocca e gli spettacoli. "Si tratta di novità che abbiamo introdotto grazie ad una parte del finanziamento sul Pnrr da 150mila euro riconosciutoci per la digitalizzazione – sottolinea il sindaco Mirco Zenobi -. L’App ci permette di inviare ai cittadini comunicazioni urgenti, legate ad esempio a interventi stradali e condizioni meteo, oltre a molte altre notizie. E anche il cittadino può mandarci segnalazioni".

s.fr.