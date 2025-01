Myers e Maggioli nel quintetto “All-Time“ della serie A2

Quintetto dal sapore pesarese quello scelto dagli appassionati di tutta Italia per celebrare i 50 anni di storia dell’A2, nata nel 1974. Anche se la Vuelle in questo mezzo secolo ha passato ben poco tempo al piano di sotto, ha cresciuto uno dei pivot dominanti di questa lega come Michele Maggioli ed ha visto giocare in purgatorio con la maglia biancorossa il talento più grande dell’era moderna, Carlton Myers. Che, non a caso, ha ricevuto il maggior numero di voti (1.166) sui 7.000 arrivati, battendo anche gli stranieri per preferenze ricevute.

Al di là dei risultati del sondaggio, l’obiettivo era quello di ripercorrere questi 50 anni ricordando i personaggi che ne sono stati protagonisti. I confini entro i quali far affluire le preferenze erano tre: giocatori col maggior numero di promozioni dall’A2 al campionato superiore, giocatori che hanno conquistato il titolo di capocannoniere, giocatori con record assoluti per il torneo o imprese significative a livello statistico. Motivo per il quale non sono stati considerati atleti che hanno disputato un unico campionato di A2.

Lo startig-five "All-Time" italiano è così composto. Playmaker Sergio Mastroianni: 5 promozioni con Caserta (1983), Reggio Calabria (1985), Venezia (1992 e 1996), Avellino (2000). Guardia Carlton Myers: 2 promozioni con Rimini (1992) e Pesaro (2007). Capocannoniere del campionato a 30.5 di media con Rimini (1995). Detentore del record di punti realizzati in singola gara con 87 (1995). Ala piccola Mario Boni: 5 promozioni con Montecatini (1989, 1992), Roseto (2000), Teramo (2003), Virtus Bologna (2005). Capocannoniere del campionato con Teramo a 28.3 punti di media (2003). Ala forte Giacomo Galanda: 2 promozioni con Varese (2009) e Pistoia (2013). Centro Michele Maggioli: 1 promozione con Avellino (2000). Capocannoniere del campionato a 21 punti di media con Jesi (2013).

Panchina. Playmaker George Bucci: 2 promozioni con la Fortitudo Bologna (1986, 1988). Guardia Vincenzo Esposito: capocannoniere con Imola a 26.9 di media punti (2005). Ala piccola Matteo Soragna: 2 promozioni con Biella (2001) e Capo D’Orlando (2014). Ala forte Alberto Tonut: 4 promozioni con Trieste (1980, 1982), Libertas Livorno (1986) e Gorizia (1998). Centro Alessandro Cittadini: 4 promozioni con Basket Livorno (2001), Rieti (2007), Brescia (2016), Trieste (2018).