Nada, una voce controcorrente. Al Comunale di Cagli il suo “Nitrito“

Una voce controcorrente, una cantautrice che ha saputo scrivere pagine di musica in bianco e nero, di una verità semplice e struggente, ritmata da arrangiamento musicali che galleggiano nel tempo, nel senso che nascono nel profondo degli anni ’70 ma rilasciano ancora cerchi emozionanti.

Stiamo parlando di Nada che sarà protagonista di un concerto imperdibile sabato alle 21 al teatro di Cagli, dove sono disponibili gli ultimi posti. Da dove si comincia? Da “Nitrito”, il nuovo album di inediti di Nada prodotto da John Parish, in uscita domani. E’ proprio da Cagli che prende il via anche il tour 2025 della cantante livornese. Dopo alcuni giorni di prove al Teatro Comunale di Cagli, l’artista sarà in scena con una full band in un’anteprima sabato (ore 21) proposta da Comune e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche e il sostegno della Provincia di Pesaro e Urbino e dell’Unione Montana Catria e Nerone. Autrice e interprete unica, Nada attraversa la storia della musica italiana firmando alcuni dei più grandi successi italiani e internazionali.

Nada Malanima esordisce quindicenne a Sanremo nel 1969, ma è nel ‘71 che vince il Festival con “Il cuore è uno zingaro”. Dall’incontro con Piero Ciampi, livornese come lei, nel 1973 si definisce la sua personalità artistica, poco ortodossa rispetto ai canoni della musica leggera nazionale: dalle collaborazioni con artisti e gruppi d’avanguardia di quegli anni, alle interpretazioni di brani scritti per lei da maestri affermati come Paolo Conte, alle prove d’autore fino alle sperimentazioni in formati meno usuali (indimenticabile quella negli anni ’90 con gli ex Avion Travel Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti), alla scoperta della recitazione (con le regie TV di Sandro Bolchi o in teatro al fianco di Giulio Bosetti, con Dario Fo nell’”Opera dello sghignazzo” tratta dall’“Opera da tre soldi” di Brecht, con Marco Messeri) e poi rivelando dal 2003 qualità di raffinata scrittrice. Dal suo libro “Il mio Cuore Umano”, del 2008, è stato tratto il film per la tv “La Bambina che non voleva cantare” trasmesso nel 2021 da Rai 1. C’è ancora nei brani di Nada il desiderio di andare più a fondo, di cantare la solitudine, e denunciare l’amaritudine che a volte l’egoismo può provocare, e ancora il desiderio di lanciare fasci di luce, anche lunari, su una vicenda autentica e coinvolgente come è quella dell’amore per l’altro.

Per biglietti e informazioni Cagli Teatro Comunale (338 2812334 e Ufficio Cultura del Comune 0721 780797), oppure nelle biglietterie del circuito Amat/VivaTicket e online su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio).Informazioni 071 2072439, amatmarche.net