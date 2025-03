Nando Pierantoni, nel secolo fedele. Ex carabiniere compie cento anni

La comunità di Frontone ha celebrato ieri 100 anni compiuti proprio il 4 marzo dall’ex carabiniere Nando Pierantoni, l’unico al momento in paese a poter vantare un simile traguardo. Per Nando, perfettamente lucido e dalle battute pungenti e scherzose, l’abbraccio della sua amata Arma rappresentata dal comandante della sezione di Fano Giuseppe Esposito da poco con i gradi di capitano.

Con lui una rappresentanza dei carabinieri di Cagli capeggiata dal brigadiere Paolo Giommi. Presente anche il sindaco di Frontone Daniele Tagnani e il presidente dell’associazione nazionale dei carabinieri di Cagli, Cantiano e Frontone Livio Marchionni. A fare gli onori di casa il figlio di Nando, Luciano che ha ricordato la carriera nell’Arma del papà iniziata in piena guerra mondiale nella Legione di Ancona nel 1942 e conclusa a Cesena nel 1974. In mezzo un ampio girovagare per l’Italia prestando il servizio da appuntato tra Loreto, Sassoferrato, Sassocorvaro e Gorizia prima di arrivare in Romagna.

Nando Pierantoni, visibilmente commosso, ha sottolineato quanto sia stata gratificante la sua missione nei carabinieri, autentica scuola di vita. Il sindaco Tagnani, definendolo un esempio per la comunità, ha consegnato una pergamena al neocentenario.

Una targa invece gli è stata riservata dall’associazione nazionale dei carabinieri. Significative le parole del capitano Esposito dettosi emozionato e orgoglioso per aver condiviso in prima persona questo momento. Brindisi finale con tanto di prosecco e biscotti, sorrisi e qualche lacrimuccia di commozione.

