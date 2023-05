Napoli, la festa scudetto infinita "Io, Maradona e il tricolor divino"

La festa azzurra è lunga e va avanti da giorni. La vittoria dello scudetto spalanca il cuore dei napoletani, che è già polposo di suo, fìgurarsi quando si tratta di festeggiare due volte: da partenopei pesaresi, anzi, "da pesaresi napoletani, se vogliamo essere più precisi". Parola di Ciro Ercole, da 25 anni patron e cuoco del ristorante Donn’Amalia, spaccato di Napoli golosa nel lungomare di Pesaro in viale Trieste, che dopo avere festeggiato con i tifosi napoletani ("ma anche delle altre squadre perché per me il calcio è di tutti e per tutti, e bisogna volersi bene e rispettarsi"),residenti a Pesaro, lo ha fatto anche con i pesaresi. Presente il gruppo "Falco Hooligans", storico presidio del tifo calcistico pesarese al "Benelli", composto da veri appassionati di calcio.

Ciro, ma che momento è questo?

"E’ un momento magico che vivo da pesarese prima e da napoletano poi, nel senso che qui ci sto talmente bene che mi sembrava naturale condividere quello che è successo anche con la mia città adottiva che trovo bellissima come la mia città natale"

Meglio dello scudetto di Maradona?

"Sì, allora avevamo il migliore e ci si aspettava il miracolo, stavolta è arrivato da grande club, cioé con la programmazione, senza spese pazze e con un presidente come non c e n’è. Questo è un tricolore divino. E poi per me ha un sapore particolare".

Perché?

"Sono nato ai quartieri spagnoli, tiravo calci in strada, poi nello sterrato delle Poste, conosciuto come “O chiostro“. Il pallone per noi era una metafora, un mito che faceva nobile la povertà, un gioco divino che potevano giocare tutti, con due euro fai felice venti bambini questo distingue il calcio da altri sport pure bellissimi. E infatti lo sapete cosa c’è ai quartieri spagnoli"

Cosa?

"Il murales del grande Diego, che io ho anche conosciuto e con cui ho avuto una sincera amicizia"

Chi, Maradona?

"Sì, ma non mi va di farmi pubblicità con chi non c’è più. Diego per me è stata una persona prima che un calciatore, cosa non sempre scontata".

Eh no, adesso ce la racconta...

"Guardi, preferisco tenermi per me i ricordi più intimi e personali. Le posso solo dire questo: dopo quattro campionati vinti nei dilettanti da centrale difensivo il Napoli si accorge di me e mi inserisce nella sua Primavera. Lì ho conosciuto Diego. Dopo l’allenamento mi fermavo con lui, ed è nata una amicizia che poi è durata nel tempo. Pensi che è venuto anche trovarmi a Pesaro"

Quando?

"Una quindicina di anni fa, squilla il telefono verso mezzanotte, era lui che stava andando in Romagna a trovare Bagni. Voleva mangiarsi un piatto ed è venuto a Donn’Amalia: spaghetti aglio e olio. Era una persona semplice, troppo buona, ma ora basta, non andiamo oltre, ho ricordi troppo personali con lui che merita rispetto anche dopo morto. Piuttosto, avanti con la festa"

Che fa, continua?

"E certo, fra pochi giorni arriva la Scavolini volley dello scudetto, faranno tappa da me. Qui venivano anche quelli del basket. Gliel’ho detto, più che napoletano sono pesarese e lo sport è emozione. Sapete che a noi napoletani piacciono le emozioni"

La prossima?

"Niente, si ricomincia. Il calcio è una sfida continua. Cogli l’attimo"

Davide Eusebi