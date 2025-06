Napoli punta su Alessandro Magro: nuove strategie per il futuro del basket italiano

Il fatto che Napoli stia per mettere nero su bianco con Alessandro Magro per affidargli la panchina, è un ulteriore segnale che le cose a Napoli stanno prendendo una piega più precisa. La nuova proprietà americana vuole assumere il più presto possibile il comando delle operazioni e tutto questo sbloccherà, prima o poi, anche la posizione di Alessandro Dalla Salda, in modo che il dirigente reggiano sarà libero di decidere il suo futuro. E vedremo se questo si tingerà poi di biancorosso, col ruolo di amministratore delegato che vorrebbe affidargli Valli.

Intanto, fra i movimenti di mercato andati in porto ieri c’è quello di Scafati che ha preso Lorenzo Caroti, fresco di promozione in A con Udine, e che ora cerca un secondo play italiano da affiancargli: alcune voci dicono che i campani, appena retrocessi ma molto ambiziosi, stiano sondando Diego Monaldi (che però pare preferisca rimanere a Rieti) e Matteo Imbrò. Entrambi sono ancora sotto contratto con le rispettive società, quindi nell’eventualità, ci sarà prima da sciogliere il vincolo biennale. Per Imbrò sarebbe un ritorno nella piazza dove ha giocato nel 2022/23. Per la Vuelle sarebbe una ’scappatoia’ sia tecnica che economica per potersi permettere il ritorno di Tambone senza intasare il reparto. Che, nel caso di partenza dell’ex capitano, sarà completato con un sesto esterno meno ingombrante, un profilo alla Sasà Parrillo, tanto per capirci.

Allargando il raggio, Cividale ha perso Miani, che va a Brindisi, e perderà anche Dell’Agnello, conteso fra Pesaro e Avellino, ma è riuscita nell’operazione di trattenere Francesco Ferrari, il vero gioiello dei tre lunghi di Pilla, che ha deciso di rimanere ancora una stagione in A2 per portare a termine una maturazione già evidentissima in questa stagione. A proposito di lunghi, la Fortitudo ha concluso l’operazione-Benvenuti aggiungendo un italiano sotto i tabelloni che consentirà probabilmente scelte diverse al capitolo stranieri, visto che Bologna era l’unica a schierare due lunghi americani; Caja voleva anche Miaschi, quest’anno in evidenza a Scafati, ma l’ex biancorosso dovrebbe approdare a Sassari per rimpiazzare il posto proprio di Tambone. Rieti, invece, ha praticamente raggiunto l’accordo con Tommaso Guariglia, uomo di fiducia di Franco Ciani, nuovo coach dei laziali. Al piano di sopra, come annunciato nei giorni scorsi, Alessandro Frosini ha firmato per Venezia: il direttore sportivo che ha vestito nel passato anche la maglia della Scavolini, dopo aver lasciato Verona resta in Veneto ma salendo di categoria. Infine, una curiosità: l’Armani avrebbe proposto il ruolo di vice allenatore a Ramagli. Dopo il ’grazie non fumo’ di Banchi vedremo se il coach livornese accetterà di fare l’assistente di Ettore Messina.

Elisabetta Ferri