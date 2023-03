Nardella direttore medico risk manager

Nessun balzo clamoroso di ruolo e di stipendio, perché non tanto di questo si tratta, ma del ruolo che è stato dato a Nicola Nardella, cioè il marito dell’ex direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo. Nicola Nardella con una determina di un paio di giorni fa è stato nominato direttore medico risk manager provinciale, dal direttore Gilberto Gentili (foto). L’atto è stato controfirmato oltre che dal commissario straordinario anche dai due vice: Anna Olivetti della direzione amministrativa e dal responsabile della direzione sanitaria, Edoardo Berselli.

Nell’ambiente medico un incarico che non è passato sottotraccia tanto che qualcuno si è posto anche una domanda molto semplice: non si sarebbe dovuto fare un atto di evidenza pubblica per la copertura di questo ruolo? Chi dice che non ci siano altre persone che non abbiano titoli per ricoprire quel ruolo?"Si doveva fare un bando di evidenza pubblica? Questa è una bella domanda – risponde il commissario straordinario Gilberto Gentili – ma questa è una nomina che nasce da una esigenza, com’è quella della copertura del ruolo di responsabile del settore rischi, il settore sinistri. Il tutto comunque avviene in attesa che la Regione rediga il piano sanitario indicando le sue linee guida, dopodiché si andrà a ridisegnare le attribuzioni definitive. Una nomina che nasce da una necessità. Se ci sarà un aumento di stipendio? Questo non lo so, ma non credo. Comunque Nardella aveva già un ruolo apicale e la nuova funzione non cambia la situazione", conclude Gentili.

E come avviene per tutte le nomine, come accade da ormai diverso tempo all’interno della sanità, questo incarico assegnato a Giuseppe Nardella è subito balzato agli occhi più attenti del walzer delle poltrone in ambito sanitario. Per alcuni, primari compresi, si è di fronte ad una cosa poco significativa se messa in rapporto a tutte le problematiche che questa fusione tra Asur e Marche Nord sta comportando "perché tanto per avere un’idea – dice un primario – siamo anche di fronte a due sistemi informatici che non dialogano tra di loro. Che è l’ultimo dei problemi perché stiamo andando in guerra senza munizioni e davanti abbiamo una popolazione sempre più anziana. Nardella è l’ultimo dei problemi".