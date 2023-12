Nardelli aderisce a Urbino Capoluogo

L’associazione Urbino Capoluogo ieri ha comunicato che tra i suoi associati, da ieri, c’è anche Alessandro Nardelli. Persona dalle competenze in vari campi, è infatti dirigente storico di una cooperativa sociale e con una lunga esperienza all’interno di istituzioni pubbliche nella promozione delle politiche di welfare. Nardelli si è impegnato a partecipare ai vari incontri del 2024, dando il suo contributo all’associazione. "Ritenendo - come si legge nella nota stampa - che le associazioni come Urbino Capoluogo sono un presidio essenziale dei nostri comuni, valorizzandone il patrimonio culturale e soprattutto sociale". fra. pier.