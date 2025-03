Nardi, a Indian Wells è nera. Domina Cameron Norrie

Si ferma subito il cammino di Luca Nardi nel Masters 1000 di Indian Wells. Una prestazione quella del tennista marchigiano condizionata da alcuni problemi di stomaco, con il numero 67 del mondo sconfitto nettamente soprattutto per l’andamento del match, dal britannico Cameron Norrie in due set per 6-0 6-3. C’erano buone aspettative per Nardi dopo la bella prestazione nell’ATP 500 di Dubai ed invece è arrivato questo passaggio a vuoto. Nardi ha servito solo il 48% di prime in campo, ottenendo appena il 61% dei punti. Il tennista di Pesaro ha chiuso il match con ventidue errori non forzati contro i 14 di Norrie, che ha messo a segno più vincenti rispetto all’italiano. Un inizio di partita disastroso per Nardi: il primo set è un monologo di Norrie che va a strappare il servizio al pesarese, andando a chiudere la prima frazione sul 6-0 in solo 28 minuti di gioco. Nardi difende anche una palla break nel quarto game e sembra finalmente essere nel match. Invece nell’ottavo gioco arriva l’ennesimo il passaggio a vuoto dell’azzurro, che perde a zero la battuta. Match finito qui. Nardi a Indian Wells Nardi ha un nuovo allenatore. Infatti è seguito da Claudio Messina, marchigiano e guida di Andrea De Marchi, atleta del 2007. Non è arrivata nessuna conferma ufficiale sulla collaborazione fra i due, ma nel profilo instagram dello stesso Claudio Messina è apparsa una “storia“, in cui viene ripreso l’allenamento di Nardi. Lasciando pochi dubbi. Vedremo se grazie a questo sodalizio, Nardi potrà dare una definitiva svolta.