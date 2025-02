Nardi brilla anche a Dubai. Oggi c’è il francese Halys

Da Doha a Dubai nel segno di Luca Nardi. Il tennista di Pesaro vince agli ottavi di finale del torneo 500 di Dubai: batte il belga Zizou Bergs con il risultato di 6-4 7-6 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Pochi vincenti (17 rispetto ai 21 del suo avversario), ma un’ottima percentuale di prima di servizio e qualche ace fondamentale regalano all’azzurro i primi quarti di finale a livello Atp della sua carriera.

In realtà il talento del Baratoff ha avuto la meglio sul belga in una partita equilibratissima, sfruttando il servizio ed un migliore gioco offensivo. non solo, Nardi ha spento piano piano, da uno scambio all’altro l’aggressività del suo avversario, numero 52 della classifica Atp in netta ascesa. Un’aggressività che il belga ha mostrato chiaramente in avvio e poi ha rilanciato anche nel secondo set.

Nardi (che affronterà oggi alle 13 il francese Quentin Halys, 77 al mondo, capace di battere nettamente lo spagnolo Bautista Agut) ha dimostrato di avere nervi saldi e di sfruttare con la massima attenzione ogni occasione di gioco a suo favore. Come avvenuto sul nono game quando Bergs pareva in grado di allungare.

Al contrario Bergs andava in confusione per la rabbia, spaccando anche due racchette. Chiuso sul 4-6 il primo set il giocatore belga reagiva proprio sul livello dell’aggressività. Azzannando subito il giocatore pesarese e cercando di tornare in parità con una fuga sul 3-5. Ma Luca Nardi questa volta non mollava l’osso e anzi rispondeva colpo su colpo. Tornando in parità sul 5-5 ai danni dell’avversario. Zizou Bergs tentava ancora il colpo sul 6-5, prima di arrendersi al servizio di Nardi e soprattutto alla capacità di reagire del giocatore pesarese. Il tie break vinto da Nardi per 7-3 era il via libera per accedere per la prima volta in carriera a un quarto di finale Atp.

Adesso Luca Nardi è virtualmente numero 64 del mondo. Se dovesse mantenere questa posizione, per lui significherebbe il nuovo best ranking visto che non è mai andato più su della posizione numero 70 nella classifica Atp. Diciamocelo chiaramente è il momento d’oro per Luca Nardi. Dopo averlo criticato e poi anche insultato per mesi, adesso tutta l’italia si è svegliata fan di Luca Nardi, alias il talento del Baratoff.

Il prossimo avversario sarà il francese Quentin Halys, 28 anni, capace di conquistare il 61° posto in singolare nel 2023. Capace di una carriera di elevatissima qualità tra gli juniores dove ha raggiunto quattro finali del grande slam. Non ha fatto gli stessi risultati da senior, fermandosi al massimo al quarto turno in tornei Atp. Ora si è rifatto su Bautista Agut, che sembrava il vero favorito. Una grande occasione per Luca Nardi che lo affronterà oggi alle 13.