Nardi ci prova per le finali di Next Gen a Gedda

Grande impresa di Luca Nardi (foto) in Giappone a Matsuyama. Il talento pesarese ha conquistato il suo il quinto titolo Challenger su sei finali giocate, il secondo di questa annata. La vittoria è arrivata per 3-6, 6-4, 6-2 sul trentenne giapponese Taro Daniel, numero 86 del mondo e testa di serie assoluta del seeding del torneo giapponese. Una grande rimonta da parte del talento del Baratoff che si trovava in netto svantaggio a metà partita sul 6-3, 3-0, quando ha infilato la seconda metà del secondo set e tutto il terzo con un ritmo decisamente superiore al forte avversario.

Con questo successo Luca Nardi ora è al numero 127 nel ranking mondiale e rimane in corsa soprattutto per entrare nella lista degli azzurri alle Next Gen Finals di Gedda, in programma dal 28 novembre con tanto di doppia in diretta Tv. Infatti Nardi da martedì sarà impegnato al Challenger di Kobe, sempre in Giappone, sempre sulla sua superficie in cemento. Partirà anche lì da la terza testa di serie del seeding ed affronterà il giapponese Taisei Ichikawa (numero 786 Atp), alla ricerca dei punti che gli mancano per entrare nella lista dei partecipanti alle Next Gen Finals in programma a Gedda dal prossimo 28 Novembre.

Luca Nardi infatti è in corsa per la Race to Gedda, che considera i punti raccolti dai tennisti under 21 in corsa per le Next Gen Atp Finals per l’anno 2023, che si terranno a Gedda in Arabia Saudita. In realtà l’assegnazione della wild card al giocatore giordano Abdullah Shelbayh, lascia in palio solamente sette posti per la manifestazione. Dopo il forfait dei primi quattro della classifica saranno i posti dal quinto all’undicesimo ad essere assegnati per le finali.

Oltre a Flavio Cobolli, quarto in graduatoria sono ancora in corsa Luca Nardi e Luciano Darderi. Dopo la vittoria in Giappone Nardi è a soli 5 punti dal numero 7, il francese Arthur Cazaux, ultimo dei qualificati, che pare aver concluso la sua attività tennistica. Nardi invece nelle prossime due settimane giocherà sempre in Giappone a Kobe e Yokohama, mentre Darderi punterà su Montevideo e Brasilia. La sfida tra i due giocatori italiani è totalmente aperta, mentre il transalpino avrebbe già ultimato la stagione sportiva. In realtà, il risultato finale è ancora tutto da conquistare. Non possiamo che tifare per Luca Nardi!

Luigi Luminati