Nardi conquista la sesta finale in un Challenge

Finalmente un po’ di fortuna dalle parti di Luca Nardi, che ha conquistato la sesta finale in un challenge. Chiudendo una fase difficile della sua carriera con uno squillo di tromba che vale la finale a Bangalore in India e l’occasione per entrare nei primi 100 della classifica Atp. La fortuna è arrivata al terzo set con un match point annullato con il doppio nastro colpito con un dritto nell’affrontare il taiwanese Tseng Chun-hsin (numero 307 della classifica Atp). Battuto con il risultato di 6-4, 4-6, 7-6(6) in una partita-maratona durata tre ore e cinque minuti. Così Nardi si è qualificato alla finale del Challenger di Chennai. Il tennista italiano ha fornito una buona prova sul cemento della località indiana e oggi tornerà in campo per affrontare e il padrone di casa Sumit Nagal nell’atto conclusivo. Luca Nardi si è ora issato al 106° posto virtuale del ranking ATP con 586 punti e ora è a una sola vittoria dal primo ingresso nella sua carriera in top-100. In caso di successo contro Nagal (numero 107 virtuale), Luca Nardi volerebbe a quota 636 punti e sarebbe 94° in classifica. Nel corso di quest’anno finora solo sconfitte: a Camberra, Melbourne e Montpellier.