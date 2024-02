Nardi, niente top 100

Assalto alla top-100 non portato a compimento da Luca Nardi. Il pesarese è stato sconfitto nettamente (6-1, 6-4) nella finale del Challenger di Chennai in India dal padrone di casa, Sumit Nagal. Nardi sale invece numero 108 (best ranking), ma deve rinviare ancora una volta il suo approdo tra i migliori 100 che sperava di concretizzare in questa domenica. Dovrà accontentarsi di migliorare di sei posizioni. Mentre l’India torna a festeggiare con Nagal la presenza di un suo giocatore tra i primi 100 del ranking. L’obiettivo non è stato raggiunto da Nardi soprattutto per un servizio non abbastanza valido. Perso il primo set dove aveva racimolato meno del 50% di punti dalla sua prima, Luca nel secondo parziale si ritrova nuovamente in svantaggio 1-3. Comincia una serie di break incrociati con Nagal a incappare in leggerezze che gli costano il vantaggio, ma non è abbastanza per un Nardi troppo leggero al servizio e incapace di andare dritto allo scopo. Nagal ha vinto così il suo quinto titolo in carriera nei Challenger. Nardi ora ritenterà nel Challenger di Bangalore (diretta SuperTennis) dove figura come prima testa di serie.