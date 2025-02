Nardi vola in finale a Coblenza. Supera Zeppieri e festeggia

Luca Nardi, è finale al Challenger di Coblenza in Germania. Il tennista pesarese ha superato in semifinale Giulio Zeppieri: 6-4, 7-6. Affronterà nella finalissima di oggi il francese Ugo Blanchet, numero 224 Atp. La finalissima si giocherà alle 14. Questa finale proietta Luc a Nardi Nardi al numero 78 al mondo e può ancora salire.

Al talento del Baratoff non piacciono le cose facili tanto che ha partecipato al challenger tedesco iscrivendosi all’ultimo momento e partecipando alla fase di qualificazione. Proprio lui che con la posizione 82 nella classifica Atp era il più prestigioso degli iscritti.

Un percorso fatto senza perdere un set lo ha portato fino alla sfida in semifinale con Giulio Zeppieri, un avversario pericoloso. Ma Luca quando ci si mette raggiunge sempre i risultati che si prefissa. Iscrittosi in ritardo Nardi, che poteva essere abbondantementre la prima testa di serie del torneo, ha avuto modo di rodare la sua forma nel percorso delle qualificazione e nei primi turni del torneo. Senza perdere un set il talento pesarese è giunto fino alla semifinale con Zeppieri liquidando il pericoloso olandese Jelle Sels, il so francese Blancaneaux e lo svizzero Brunold. Per poi affrontare in un match più equilibrato Zeppieri, che lo ha portato nel secondo set al tie break.

Oggi la finalissima che potrebbe valere per Nardi l’ottavo titolo nei challenger e anche una bella spinta per salire altri posti nella classifica Atp.