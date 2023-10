Nardo Filippetti la voce... assente

Benché Nardo Filippetti sia l’albergatore più importante della città con i suoi tre hotel a 4 e 5 stelle, agli Stati generali convocati dal sindaco Ricci, non ha mai partecipato. Qualcuno dei suoi amici afferma: "Non va perché non c’è contraddittorio".

Altri invece – e la voce gira e rigira da tempo –, legherebbero la sua assenza a questione politiche perché sarebbe indicato come il candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative. Filippetti di questa storia non parla e non ha mai detto ufficialmente niente. Ma qualche giorno fa con alcuni amici ha chiarito la sua posizione: "E’ vero che mi hanno ripetutamente cercato per farmi fare il candidato sindaco, ma è altresì vero che io non ho mai detto a nessuno che mi sarei candidato". Questo è ciò che riferiscono i presenti. E all’interno di questo incontro Nardo Filippetti avrebbe anche confidato che starebbe invece pensando alla creazione di una associazione con finalità sociali. Comunque non è da escludere che sui temi turistici messi in campo dal sindaco non possa scendere in campo nei prossimi giorni.