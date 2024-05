Narrare storie con le immagini. Cultura e lavoro per il "Mengaroni"

Si può scattare una foto e documentare, ma si può anche raccontare attraverso le immagini. E’ questa la provocazione che Rossano Ronci, celebre fotografo pesarese autore di pubblicazioni apprezzate in tutto il mondo, ha lanciato agli alunni dell’istituto d’arte Mengaroni e che è stata raccolta da preside e studenti della sezione di filmica e audiovisivi, partorendo due progetti: uno in cui gli studenti hanno sviluppato attraverso le immagini un tema libero, e un altro che ha ricostruito, con suggestive immagini d’epoca e con temporanee, la storia del movimento ultras del basket pesarese. Il tutto dimostrando ai ragazzi che "la fotografia è un’arte ma è anche una opportunità di lavoro", come ha premesso la preside del "Mengaroni" Serena Perugini. Una opportunità resa possibile grazie anche al "generoso contributo di Lorenzo Pizza, titolare di Italservice, che ha messo a disposizione una borsa di studio di cinquemila euro che consentirà a due degli undici lavori selezionati nel primo progetto, di affrontare una esperienza di lavoro retribuita per nove mesi nel mio studio", ha spiegato Ronci.

Il quale ha lasciato i ragazzi liberi di osservare: "Ognuno ha sviluppato la propria idea di fotografia, la propria storia, e tutti hanno dimostrato capacità di narrare attraverso l’obiettivo". Un esempio? "Io ho voluto ritrarre la mia passione per gli scacchi attraverso immagini originali che narrano momenti di gioco vissuti nei luoghi più impensati, su un albero, oppure su un camion. La scacchiera diventa così motivo di riflessione su un gioco appassionante", ha spiegato Luca Badioli della classe 4ªG.

Il secondo progetto ha visto una studentessa del "Mengaroni", Virginia Druda, affiancare Ronci nella redazione del libro dedicato alla storia degli ultras della Vuelle basket: "Ho avuto modo di sviluppare temi quali la fratellanza senza distinzione tra persone di diversa estrazione che hanno condiviso un percorso appassionante, un mondo che ho studiato e ordinato attraverso le immagini di Ronci", ha detto Virginia che ha lavorato su foto "in bianco e nero, due colori che fissano la memoria". Il libro sarà presentato a giugno. "I progetti che Ronci ci ha proposti – ha spiegato la docente Valentina Baldelli – vanno oltre la tecnica e sconfinano nel confronto". Progetti che sono stati, ha detto Ronci "anche un arricchimento personale e che dimostrano come scuola e lavoro possano essere collegati nel segno della cultura, dando la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di esprimersi e crescere".

Davide Eusebi