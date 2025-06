Blitz in macelleria, sequestrati 35 chili di carne e salumi: ecco perché

Mondolfo (Pesaro), 4 giugno 2025 – Salumi, tagli di carne bovina e suina, formaggi e sughi pronti: tutti sequestrati perché privi di informazioni sulla loro provenienza. È questo l’esito di un controllo congiunto effettuato nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), insieme al servizio di Igiene degli alimenti di origine animale dell’Azienda Sanitaria territoriale di Pesaro Urbino. L’ispezione è avvenuta in una macelleria di Mondolfo, nell’ambito dei controlli sulla cosiddetta “filiera della carne”, cioè su tutte le attività che ruotano attorno ad allevamento, macellazione e trasformazione dei prodotti di origine animale.

I militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo 35 chili di alimenti irregolari, in gran parte destinati alla vendita, ma completamente privi di etichette o documentazione che ne garantisse la tracciabilità. Non solo. L’ispezione ha fatto emergere anche diverse lacune nella gestione igienico-sanitaria dell’attività. In particolare, nel manuale HACCP – lo strumento obbligatorio per l’autocontrollo in materia di sicurezza alimentare – mancavano le procedure adottate dall’esercente per la preparazione dei cibi destinati al pubblico.

Al termine del controllo, al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro. Inoltre, è stato segnalato all’Azienda Sanitaria per le numerose inadeguatezze rilevate: sarà oggetto di una diffida da parte dell’Autorità Sanitaria, che chiederà l’immediata regolarizzazione delle criticità emerse.