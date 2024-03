Nasce ’Caffe Alzheimer’. Zattera di salvataggio per i malati e i familiari

Al Centro socio-culturale Adriatico di viale Trieste di Pesaro ha aperto ieri il "Caffè Alzheimer, iniziativa promossa dall’Ambito Territoriale Sociale 1 e dal Comune di Pesaro, ente capofila.

"Prima di tutto: cos’è un Alzheimer cafè?", chiede l’assessore Luca Pandolfi, e risponde: "E’ un luogo, informale, quindi non sanitario, creato per fornire ai malati di Alzheimer e ai loro familiari un luogo di scambio e confronto che gli impedisca di sentirsi soli nell’affrontare la demenza, un luogo accessibile, de-istituzionalizzato ed informale con la presenza ed il sostegno di operatori e professionisti del settore. All’interno di specifici spazi vengono organizzate, con una periodicità definita, riunioni rivolte sia alla persona malata che al suo caregiver: per l’anziano vengono progettate e proposte attività mirate e stimolanti, mentre per il familiare sono organizzate conferenze e incontri informativi e divulgativi, articolati ogni volta intorno ad una tematica differente. Per la prima volta nelle Marche un ambito territoriale pensa a istituire dei cafè Alzheimer nei comuni che lo costituiscono. I primi comuni a partire sono Pesaro oggi (ndr ieri) e Gabicce Mare sabato prossimo". Infatti apre ogni 15 giorni a Pesaro (primo e terzo sabato del mese) ed ogni 15 giorni a Gabicce (il 3 e 4 sabato del mese). A Pesaro si svolge nel centro socio culturale Adriatico, in viale Trieste.

Pandolfi aggiunge: "E’ importante che il percorso che ci ha portato ad aprire oggi sia stato condiviso con il territorio nella modalità della co-progettazione che caratterizza il nostro modello di programmare progetti sociali. Ci siamo quindi riuniti con la sanità, associazioni di famiglie (come l’Aima), associazioni di volontariato, anche i sindacati, per decidere insieme come procedere e realizzare il progetto di questo caffè Alzheimer. È una risposta di comunità come piace a noi. Il centro sociale Ancescao dà il luogo. Partecipano l’Ast i relatori ed esperti tecnici, i volontari di Croce Rossa. Tanti i partner che partecipano: Aima, ANCeSCAO, Ast, Auser, Casa dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata, Il Girasole Cooperativa Sociale, sindacati, i comuni di Pesaro e Gabicce Mare, Consorzio Santa Colomba, Croce Rossa, Csv, Kcs Caregiver, Coop Labirinto, Nonno Mino Onlus. Forno Falcioni per le paste.

Info e iscrizioni: è possibile contattare l’assistente sociale Chiara Bruni al numero 338.7198261 o tramite mail scrivendo a chiara.bruni@comune.pesaro.pu.it. Luigi Diotalevi