Nasce East Coast Basketball: unione tra Bees Pesaro, Fano e Marotta per nuove esperienze

Nasce East Coast Basketball, un consorzio che coinvolge Bees Pesaro, Fano e Marotta: "Ognuno resta tesserato per la propria società - spiega Enzo Belloni - ma faremo delle esperienze insieme, ad esempio delle squadre miste per poter partecipare ai tornei quando a qualcuna di queste realtà mancheranno degli elementi per far numero". Non solo, oltre al rapporto privilegiato con la Vuelle potrebbero nascere adesso importanti collaborazioni sia con il Loreto che con il Basket Giovane. Con 400 ragazzi, che vanno dai 3 ai 14 anni, due squadre senior iscritte alla Divisione Regionale 2 (formata da ex Bees) e Divisione Regionale 3 e il settore del baskin per coinvolgere i diversamente abili, i Bees si propongono come una realtà variegata e forte sul territorio ("abbiamo dovuto acquistare due pulmini per le esigenze di tutti i ragazzi") ma è stata al centro di una disavventura che Belloni vuole far presente.

"Non abbiamo potuto partecipare alle finali regionali coi nostri Under 13 perché la Fip ha comunicato le date solo tre settimane prima. La programmazione da noi non si fa in tempi così stretti - sottolinea Belloni -, avevamo aderito a un torneo internazionale a Cremona sin dal mese di gennaio, anche perché le famiglie devono potersi organizzare; nonostante le nostre richieste di poter spostare la partita non siamo stati ascoltati, così alle finali abbiamo mandato i più piccoli, che hanno perso in semifinale. Ci hanno detto che bisognava giocare entro il 4 maggio, però alcune partite sono state posticipate al 5, poi che non si trovava un campo in tutte le Marche, ma noi l’avremmo trovato. Siamo rimasti davvero amareggiati". Il dirigente dei Bees sottolinea anche che "noi suppliamo alle carenze della federazione, si pensi che nel calcio a 8 anni in settembre fanno già i tornei, da noi invece fino a gennaio non si gioca. Perciò portiamo i ragazzi a giocare in giro per l’Italia, che poi è la cosa che amano fare di più".

e.f.