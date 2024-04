Nasce il Cif di Vallefoglia. Racconto del territorio con personaggi illustri

Nasce il Comitato comunale del Centro Italiano Femminile di Vallefoglia e, per tale occasione, il Cif provinciale organizza un incontro dal Titolo "Vallefoglia, paesaggio con figure". L’evento si ispira all’omonimo libro, pubblicato nel 2021 dal Comune di Vallefoglia e curato da Cristina Ortolani, che ne illustrerà i contenuti. E’ un racconto del territorio attraverso le biografie di personaggi illustri, nati e vissuti tra Sant’Angelo in Lizzola, Colbordolo e frazioni dal ’ 500 a oggi. Un posto particolare spetta, in questa galleria, a Costanza Monti Perticari, figlia del poeta Vincenzo Monti e anch’essa letterata. Nella conversazione panoramica sulle vedute ottocentesche dei luoghi da Colbordolo a Montefabbri alla stessa Sant’Angelo in Lizzola, attraverso i disegni dello scenografo faentino Romolo Liverani. Ingresso libero a Montecchio hotel Blu Arena mercoledì 10 aprile ore 17.30.