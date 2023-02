In Urbino è nato il circolo di Fratelli d’Italia “Duca Federico“, Emanuela Palliccia è la presidente. "Il nome è strettamente collegato con il concetto del Rinascimento, ossia il mettere l’uomo al centro delle scelte: tutti i progetti partiranno sempre dal concetto del rispetto dell’uomo e cittadino e dell’ambiente circostante, passando per l’elaborazione di progetti relativi al miglioramento della sicurezza del territorio; dello sviluppo del turismo tenendo conto delle realtà artigianali, artistiche ed enogastronomiche tipiche ed uniche di Urbino e del Montefeltro – spiegano in una nota –. Ma anche coinvolgimento di tutte le persone che vogliono collaborare".