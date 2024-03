Nasce il podcast “DiClassica“ a cura dell’Orchestra Olimpia

Ed è proprio vero, essere nel posto giusto al momento giusto fa nascere le idee più belle. Infatti, così è stato per l’Orchestra Olimpia che, nell’anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024, ha deciso di raccontare l’immenso “mare musicale“ sconosciuto declinato al femminile. Otto puntate per ripercorrere vita e opere di otto straordinarie musiciste e compositrici degli ultimi secoli, questo è l’obiettivo del podcast “DiClassica“ che partirà non a caso l’8 marzo, giorno della festa delle donne.

"Chi compone, chi scrive, chi suona, chi dirige ha un sesso a cui sente di appartenere e che influenza la sua opera – spiega Margherita Macrì, autrice del podcast –. Da questo pensiero nasce “DiClassica“, che mi ha permesso di studiare e raccontare la vita e la musica di donne incredibili spesso messe da parte perché il canone è una questione prettamente maschile".

Un lavoro di ricerca molto importante che vuole bilanciare la musica contemporanea con quella del passato dando una visione generale di quella che era la scena musicale colmando il “divario di genere“. Tutto in maniera accessibile attraverso la scelta di un podcast gratuito fruibile a tutti. "L’8 marzo alle 18,30 ci sarà l’inaugurazione del progetto al “Gra“ – sottolinea Roberta Pandolfi, direttrice artistica –. L’iniziativa prevede una performance di danza contemporanea a cura di Masako Matsushita sulla musica di Reeling di Julia Wolfe, compositrice protagonista della puntata dell’8 marzo a cui seguirà un dj set di musica classica. Nel corso dell’evento è previsto anche un collegamento telefonico in diretta con il programma di Rai Radio2 “Caterpillar“".

Ma come si potrà accedere alle puntate e chi saranno le protagoniste? "Il podcast vuole raccontare la figura di donne poco note tra cui la prima sarà Julia Wolfe, una ribelle della musica classica; invece, il 12 marzo verrà pubblicata la storia di Dora Pejacevic, una compositrice antisemita. Venerdì 15 marzo sarà il momento di Amy Beach, il prodigio americano; il 19 marzo si passa a parlare di perfezione con Metaura Torricelli e il 22 marzo la tradizione cinese incontra l’occidente con l’uscita di Chen Yi. Le ultime tre puntate saranno il 26 marzo con Sophie Menter, la pianista dei gatti; il 29 marzo Sofja Gubaidulina e martedì 2 aprile si concluderà con Silvya Caduff, direttrice non direttore – sottolinea Francesca Perrotta, direttrice Orchestra Olimpia –. Le puntate saranno visibili sulle piattaforme Spotify, Apple music, Google music, Amazon music fino al 31 dicembre 2024". Un’idea realizzata grazie alle parole di Margherita Macrì, alla voce di Valentina Lo Surdo, la direzione artistica di Roberta Pandolfi, la direzione musicale di Francesca Perrotta, la sigla musicale di Michael Fioretti e grazie al Comune di Fossombrone che ha accolto la registrazione del podcast.

"Un progetto che è una delle 45 linee di intervento del dossier di Pesaro 2024 che vuole avere come finalità quella di andare a recuperare un importante gender gap attraverso un percorso storico che arrivi al contemporaneo coma fa DiClassica" afferma Daniele Vimini, vicesindaco.

Ilenia Baldantoni