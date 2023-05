Nasce il "Polo" pesarese per i disabili del linguaggio

Il prossimo 12 maggio, a Pesaro, apre una struttura nuova al servizio dei bambini con difficoltà di linguaggio. Il Polo territoriale di Comunicazione aumentativa alternativa (Caa), questo il nome dell’innovativa realtà, avrà sede in via degli Abeti 334 e sarà, ufficialmente presentato alla cittadinanza con un seminario gratuito previsto, sempre il 12 maggio all’Hotel Excelsior, lungomare Nazario Sauro 34. Al battesimo di quella che rappresenta un’avanguardia sociale al fianco dei bambini con deficit nelle capacità di linguaggio sarà la neuropsichiatra infantile Aurelia Rivarola, prima in Italia a introdurre lo strumento della Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Ora è meglio spiegare cosa sia la Caa, per capire l’importanza del servizio che sarà messo a disposizione dei residenti dell’Ats1 grazie ad una rete di soggetti qualificati tra cui Labirinto, cooperativa sociale; l’ associazione Genìa OdV, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 1, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, il Centro Territoriale per l’Inclusione nelle scuole dell’ambito pesarese e il Comune di Pesaro, con la supervisione del Centro Benedetta d’Intino di Milano Che cosa è la Caa? In estrema sintesi è un linguaggio, al pari dei segni per i sordomuti o il sistema Braille per i ciechi, destinato a compensare in bambini e adulti la difficoltà comunicativa in presenza di una disabilità cognitiva. Come fa? Associa i concetti da esprimere a rappresentazioni grafiche che abbiano un significato per la persona disabile fino a costruire un bagaglio di espressioni efficaci ad entrare in contatto con il mondo esterno. La potenza di questo metodo è data dal fatto che all’inizio instaura un contatto tra la persona disabile e il primo cerchio di relazioni (genitori, nonni, amici, educatori...) per dare poi, in prospettiva, autonomia comunicativa alla persona disabile permettendole di entrare in contatto con estranei al cerchio di relazioni personali (negozianti, prestatori di servizi, autorità...). Per Pesaro essere riuscita a concretizzare un Polo che ad oggi ha pochi presidi in Italia, è veramente un successo notevolissimo. Basti dire che ad oggi l’utenza del centro Italia era “costretta“ a raggiungere Milano – con trasferte costosissime, formazione e sacrifici – per garantire quello che Gabriela Guerra della Cooperativa Labirinto ha ricordato essere per ogni individuo, il diritto di comunicare e non un dono.

Solidea Vitali Rosati