"Nasce il Premio letterario Atena dedicato ai malati psichiatrici"

Nasce il Premio Letterario Atena, un premio unico in Italia che premia la produzione letteraria di ospiti di strutture psichiatriche riabilitative e pazienti seguiti dai Centri di Salute Mentale territoriali che abbiano compiuto i 18 anni di età. La contesa sarà tra poesie e racconti in lingua italiana, inedite, da consegnare in formato digitale entro il 30 aprile alla direzione del premio.

La giuria sarà formata dal presidente Umberto Piersanti, poeta e scrittore, e dai giurati Diego Fornarelli, direttore della rivista Carta & Paglia, e Andrea Lepretti, direttore della collana I quaderni di Atena. Le opere vincitrici saranno pubblicate su Carta & Paglia, pubblicazione a cura di Gruppo Atena, edita da Affinità Elettive di Ancona e ai vincitori andrà anche un premio in denaro.

I tre vincitori saranno premiati a luglio 2025, durante la Festa degli Spaventapasseri a Monte Grimano Terme, consueto evento estivo del Gruppo Atena, un’occasione per promuovere l’inclusione e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute mentale.

"Dal momento che il Gruppo Atena ha sempre puntato sulla natura e sull’arte declinata in tutti i suoi generi ora proviamo a portarle anche nell’aiuto anche verso la salute psichiatrica – commenta il poeta urbinate Umberto Piersanti –. Questo concorso è il primo in Italia di questo genere, mai c’è stato un concorso riservato a chi ha disturbi psichiatrici accertati, che venga ospitato nelle strutture o seguito dai servizi dedicati. Molto spesso queste persone non si sentono direttamente protagoniste mentre con questo concorso hanno la possibilità di mettersi alla prova ed emergere con la loro scrittura e le poesie. Questo Premio è destinato a individuare uno spazio e una collocazione precisa nell’universo dei concorsi letterari, è innovativo non solo perché è la prima edizione ma anche perché si indirizza ad una particolare sfera di persone che toccano non solo chi in quel mondo c’è dentro ma anche chi ci vive accanto. Queste motivazioni sociali e culturali sono altissime".

Andrea Lepretti, presidente della fondazione culturale del Gruppo Atena e coordinatore della struttura sanitaria del gruppo a Macerata Feltria, fa eco a Piersanti: "L’idea è quella di far partecipare gli ospiti o chi ha problemi mentali e psichiatrici e poterli avvicinare allo scrivere e alla poesia per tirare fuori qualcosa di loro. Il Premio è un incentivo alla creatività che può avere anche una funzione terapeutica. Questo è il primo anno ma vorremmo attivare un meccanismo virtuoso".

Il bando per partecipare può essere scaricato dal sito www.gruppoatena.it