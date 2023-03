Nasce il regno dell’outdoor Maxi impianto a Torraccia

Prende forma la Cittadella dello Sport di Torraccia. "Entro giugno – spiegano gli assessori Mila Della Dora e Riccardo Pozzi – è previsto l’inizio dei lavori di realizzazione del complesso sportivo che sorgerà a fianco della pista ciclorotellistica da due chilometri e che accoglierà palestre e ampi spazi per attività outdoor". E non solo. All’interno del circuito della ciclorotellistica ci sarnno anche 600 metri per l’allenamento del pattinaggio di velocità; in uno dei grandi piazzali previsti verrà issata anche una parete attrezzata per le arrampicate, mentre in esterno ci saranno diverse isole per l’allenamento a corpo libero e campi di pallacanestro, calcio a 5, tennis. Dopo la cittadella del basket e quella del baseball, anche quella dello sport. Il termine “cittadella“ rischia di essere inflazionato, o no?

"Pesaro è l’unico Comune in Italia che ad oggi ha approvato tre progetti del Pnrr dello sport – dice con orgoglio l’assessore Riccardo Pozzi -. Per la fine di marzo prevediamo di aggiudicare i lavori. Complessivamente si tratta di 6,5 milioni di fondi destinati a realizzare con 4,5 milioni la cittadella del basket; 1,5 milioni di euro per quella con la ciclorotellistica alla Torraccia e 1 milione collegato al baseball. Alle Cinque Torri interverremo con una manutenzione straordinaria dell’impianto attuale. In quel contesto verrà riqualificato anche il cosiddetto campo Nike, di basket".

Bene, ma perché “cittadella“? "Perché il Pnrr sport dava la possibilità di candidare alle risorse solo impianti sportivi che potessero ospitare almeno tre discipline sportive. In questo caso partiamo da ciclismo, rotellistica e podistica".

A spiegare nel dettaglio il progetto della pista e dei servizi che costituiscono il polo sportivo alla Torraccia è l’assessore Mila Della Dora. "Il progetto è stato approvato ieri in giunta. La struttura, che nella planimetria è disegnata di giallo, dietro all’Astronave, accoglierà palestra uffici e spogliatoi – spiega Della Dora – La pista polivalente e un edificio con i servizi (bar, ristoro, spogliatoi, palestra ecc...) verranno realizzate in una delle ‘anse’ del circuito integrandosi nell’aspetto e nella fruizione del circuito da parte di i società sportive, di enti di promozione sportiva, di infrastrutture e soprattutto di pubblico interessato al benessere e al movimento, anche in vacanza. Il nuovo impianto sorgerà alla Torraccia nell’area vicina alla Vitrifrigo Arena e prevede la realizzazione dell’edificio attiguo alla pista di 22,5 x 9,5 metri (su due livelli) in cui saranno collocate una palestra attrezzata con spogliatoi e docce, infermeria, uffici e dotazioni aggiuntive, dimensionate sulla base delle norme Coni per l’impiantistica sportiva. Tutto è stato progettato per evitare barriere architettoniche e massima accessibilità".

Un panorama suggestivo sulla pista ciclorotellistica immersa nel verde sarà un ballatoio coperto che si affaccerà sulla pista. La copertura del fabbricato ospiterà l’impianto fotovoltaico. L’obiettivo è che diventi anche un punto di aggregazione per i giovani e le famiglie del quartiere che potranno trovare nella Cittadella dello Sport uno spazio di socialità in un luogo molto facile da raggiungere e affacciato sul verde" concludono Della Dora e Pozzi.

Solidea Vitali Rosati