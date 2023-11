Nasce la civica ’Vieni oltre’: "Serve il cambio di passo"

"Vieni oltre". E’ un invito a partecipare. E’ il nome di una lista civica la cui composizione sarà presentata sabato 18 novembre alle ore 12 nella sala rossa in Comune, in piazza del Popolo. Chiediamo alla coordinatrice della lista, l’avvocato Pia Perricci, le ragioni di questa discesa in campo. "Per amore di questa città. Andrebbe valorizzata come merita. Invece non lo è...".

Non crede che Pesaro, rispetto al passato, sia rinomata?

"Probabilmente lo è. Ma se ha ottenuto risonanza è stato in qualità di vetrina per un leader politico, apparso quasi tutti i giorni in televisione...".

Non ritiene sia stata una buona pubblicità, comunque?

"E’ stata una visibilità che ha portato bene alla politica, ma non ha portato nulla ai cittadini".

In che senso?

"Crediamo che le priorità del cittadino siano altre. Per esempio apprezzerebbe sentirsi sicuro nel passeggiare al Parco Miralfiore, luogo piacevole e da promuovere. Vorrebbe sentirsi tutelato nei diritti fondamentali come la salute e vorrebbe dei servizi al passo con i bisogni delle famiglie. Insomma vorrebbe vedere che i soldi da contribuente vengano spesi al meglio".

Non è così?

"Tra i cittadini c’è una profonda insoddisfazione: è importante cambiare passo".

Come fa a dirlo?

"Basta dire come è nata la nostra lista civica".

Prego.

"Abbiamo cominciato ad abbozzare il progetto questa estate: spesso, in diversi, ci siamo confrontati sulla città, sulle soluzioni che avremmo voluto adottare. E tra una idea e l’altra si è delineato il desiderio di un impegno civico e politico, vero e proprio".

Ha avuto trascorsi in politica?

"No, non mi sono mai interessata. Però ho cambiato idea: sarà la maturità dei miei 51 anni a farmi capire che se le cose devono cambiare, dobbiamo attivarci perché ciò avvenga. Del resto è maturo chi cambia opinione quando comprende di aver sbagliato".

Fare politica è complicato...

"Siamo un bel gruppo di persone volenterose. La nostra lista è un invito a partecipare: è aperta a chi voglia condividere con noi questo percorso. Siamo proiettati a coinvolgere i giovani. Non siamo per l’antipolitica, vorremmo però dire basta alle solite facce, ai soliti nomi; basta con le promesse irrealizzate".

In quale area vi riconoscereste: destra, sinistra, centro ...?

"Nessun colore. I nostri valori e ideali sono quelli della Costituzione; attenti ai diritti dei cittadini. La nostra mobilitazione si basa sul confronto con il cittadino: un elemento essenziale che a Pesaro oggi non c’è".

Lei è avvocato, è mamma di quattro adolescenti (14, 16, 17 e 20 anni): non la preoccupa la gestione del tempo?

"Il gruppo è vario, composto da lavoratori di tanti settori diversi. Ognuno mette le proprie competenze e passioni. Siamo motivati".

Per curiosità quali sono le sue passioni?

"Nelle immersioni ho raggiunto un livello advance (oltre 30 metri in profondità) e ho iniziato i lanci con il paracadute".

Solidea Vitali Rosati