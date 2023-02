Nasce la mappa delle barriere architettoniche E a realizzarla saranno gli studenti delle superiori

Battaglia delle nuove generazioni unite a Piattaforma Solidale contro le barriere architettoniche. "Gli studenti del Mengaroni di Pesaro e della Scuola del Libro di Urbino sono al lavoro sulle mappature delle barriere esistenti nei loro Comuni e nelle rispettive frazioni per individuare l’ordine di priorità nella realizzazione del Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche)". Lo dice il presidente dell’associazione di volontariato Piattaforma Solidale Massimo Domenicucci, che ha incontrato in Provincia i presidenti degli Ordini provinciali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri. Non solo: "C’è la volontà di allargare l’attività anche alle altre scuole del territorio", commenta il presidente della Provincia Giuseppe Paolini. Tutto nasce dal protocollo d’intesa sottoscritto da Provincia, Ordini professionali del territorio e istituti scolastici Bramante-Genga (Pesaro), Della Rovere (Urbania), liceo Artistico Mengaroni (Pesaro), Scuola del Libro (Urbino) e Nolfi Apolloni (Fano). L’obiettivo è la "promozione e diffusione con ogni strumento della cultura delle opportunità e della piena cittadinanza attiva per tutti, attraverso l’abbattimento delle barriere ostative e culturali che non consentono qualità di vita e pari opportunità alle persone disabili". La mappatura del territorio è fondamentale, ma "se realizzata con l’affidamento di un incarico ad una realtà privata – spiega Domenicucci – avrebbe richiesto un impegno di risorse umane ed economico importante, con l’assorbimento di buona parte di eventuali stanziamenti di risorse di bilancio o derivanti da contributi". A condurla saranno così gli studenti delle scuole superiori, "nel loro percorso di alternanza scuola-lavoro e di volontariato. Con costi limitati ai materiali di consumo: i ragazzi hanno già iniziato la mappatura e continueranno a farla".