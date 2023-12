Nasce la prima Consulta comunale per la sostenibilità ambientale

Lunedì, l’assessore Maria Rosa Conti porterà in Consiglio comunale la delibera che istituisce la prima Consulta comunale di settore, quella dedicata alla sostenibilità ambientale. Cioè? In sintesi, lunedì in Consiglio si farà il primo passo verso la nascita di un nuovo ufficio comunale specializzato a progettare e gestire i bandi (milionari) legati alle tematiche della transizione ecologica.

La delibera di consiglio servirà ad istituirlo, mentre la formazione della struttura, con tanto di funzionario comunale delegato alla gestione pratiche, partirà con la prossima legislatura. Nel frattempo, in quest’ultimo anno, prima delle amministrative ci saranno momenti fondativi a cominciare dalla costituzione degli organi direttivi e dalla redazione del regolamento. Come bussola la Consulta avrà il nuovo regolamento del verde che la Conti porterà in Consiglio comunale il 21 dicembre. Cerchiamo di capire meglio: sarà poco più del vecchio tavolo del verde, la cui ricostituzione è stata chiesta a gran voce dalle associazioni ambientaliste?

"No – risponde Conti – quello veniva convocato in modo discrezionale dall’amministrazione comunale per coinvolgere le associazioni ambientaliste riguardo ad interventi manutentivi in senso stretto (potature, tagli…). La Consulta sarà un struttura stabile".

Sarà, allora, l’ennesimo salotto autoreferenziale della politica?

"No. La Consulta si doterà di un regolamento che ne stabilisce l’autonomia. Avrà una sede fissa; avrà una propria agenda politica con l’obiettivo di gestire la transizione ecologica e non solo. Avrà personale comunale dedicato, specializzato, come avviene nel Comune di Prato, nel progettare e intercettare risorse europee collegate alla transizione ecologica. Come il vecchio tavolo del verde, invece, è una struttura partecipativa, aperta alla cittadinanza che può contribuire in modo propositivo ad orientare il Consiglio comunale, la giunta e l’amministrazione. Diversamente dal vecchio tavolo del verde avrà un raggio d’azione ben più ampio e strategico".

Chi farà parte della Consulta?

"Coordinata dall’assessore all’ambiente che ne è il presidente, la Consulta sarà composta di diritto dai membri della commissione comunale ambiente; dai consigli di Quartiere. Tra i membri vari saranno poi i rappresentanti delle associazioni che si occupano di sostenibilità ambientale".

Solidea Vitali Rosati