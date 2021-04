Il vice sindaco Vimini

Sabato sarà una data storica: Gabicce Mare, Gradara e Pesaro si siederanno allo stesso tavolo per far nascere una nuova località, la “Riviera del San Bartolo”. Di che si tratta? "Di un luogo dell’anima" scherza il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, reticente il giusto per non rovinare la sorpresa di sabato. Insistiamo. "L’idea è stata accennata durante gli Stati generali del Turismo. Gradara - capitale del Medioevo, insieme a Gabicce Mare, Capri dell’Adriatico e Pesaro, città Unesco della musica, sigleranno un sodalizio che possa fare da calamita turistica verso la porta nord della regione Marche”. A cosa serve un’intesa? "Getta le basi per condividere strategie di marketing territoriale, rispettivi network di appartenenza e progetti integrati con cui intercettare finanziamenti per uno sviluppo sinergico del territorio". Per esempio? "Se pensi al “Salento“ non pensi a Gallipoli o Santa Maria di Leuca, ma un’atmosfera, al carattere dell’ospitalità, alle attrazioni che ne hanno fatto una destinazione turistica. Grazie al San Bartolo è possibile volare alto per i nostri tre territori, diventare cioè una destinazione caratteristica". Volare alto? “Musica, arte, storia, cultura marinara, lunga tradizione ricettiva, enogastronomia che si possono trovare sotto l’unica bandiera della Riviera del San Bartolo...esplorabile in bicicletta. Il bike turismo è un asse importante su cui lavorare. Come lo sono il turismo scolastico e quello sportivo". Il sodalizio è iniziato già condividendo il fronte. Mi riferisco allo schiaffo ricevuto dalla Regione che, secondo voi, vi avrebbe dimenticato dal Piano triennale del Turismo... "Le istituzioni parlano per atti. A prescindere dalle intenzioni, c’è sembrato importante rimarcare nel testo la presenza di Gradara, Pesaro e Gabicce proprio in virtù delle grandi aspettative di sviluppo che la Riviera del San Bartolo può rappresentare per tutte le Marche e non soltanto quale ricaduta sul proprio territorio". Il centrodestra e in particolare Dario Andreolli, in Consiglio comunale, ha anticipato che il testo del Piano sarà emendato in Regione, riconoscendo a Gradara, Pesaro e Gabicce Mare il giusto peso. "Ce lo auguriamo. Per questo, a Pesaro abbiamo approvato un ordine del giorno, il cui testo evita qualsiasi strumentalizzazione ideologica o partitica". Cioè? "Abbiamo chiesto che l’emendamento al Piano preveda un’espressione precisa, ricalcata sulle altre, presenti nel dettato del provvedimento. In pratica, usando le stesse parole che il legislatore regionale ha previsto per altre località, nell’ormai mitica tabella 14, al pari dei Luoghi della Sibilla o delle Grotte di Frasassi, vorremmo venissero inserite le nostre località". Quale dicitura vorreste venisse inserita? "Valorizzazione turistica, con interventi strutturali per rigenerare e riqualificare il tessuto urbano e suburbano ed i servizi di accoglienza e ospitalità dell’area PesaroGabicceGradara per una fruizione integrata del patrimonio di cultura, musica, natura (Parco Naturale Monte San Bartolo), mare e storia presenti nel territorio". Solidea Vitali Rosati © Riproduzione riservata