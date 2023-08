Nasce una nuova area per ragazzi

Da un mese circa c’è fermento oltre il monumento a Raffaello. Molti sono gli urbinati curiosi che si sono chiesti che lavori siano in esecuzione. A spiegarlo è il consigliere con delega alle politiche giovanili Laura Scalbi: "Stiamo realizzando una nuova area dedicata ai ragazzi. La zona dietro il monumento a Raffaello è già da decenni allestita con diversi giochi per la fascia da tre a sei anni di età. Mancava e manca ancora, in centro e nelle zone immediatamente a ridosso, una zona dedicata invece ai giovani di età superiore, diciamo fino ai diciotto".

I campetti liberi in città infatti si trovano alla Piantata e a Piansevero. "L’idea – prosegue Scalbi – nasce da due presupposti che si combinano perfettamente. Il primo è che oltre l’area dei giochi per bambini, c’era una scarpata incolta del tutto inutilizzata, tranquilla, panoramica e invisibile dal monumento. Uno spazio da valorizzare. Il secondo è che la zona del Monte è strategica, perché è un punto di ritrovo da generazioni, è ben servito da trasporti, parcheggi, bar e negozi e si colloca tra centro e quartieri extra muros. Insomma è stato naturale destinare quella zona ad area ludico-sportiva per ragazzi".

Al momento è stato realizzato un terrazzamento a metà scarpata, con una staccionata e una piattaforma di cemento. Cosa rimane da fare dunque? "Si sta realizzando un campetto, che verrà circondato da reti per impedire alla palla di cadere di sotto. Il campetto sarà fruibile da chiunque, ad accesso libero, e sarà idoneo sia per il calcetto sia per il basket. Intorno verranno collocate panchine e altre attrezzature, e sarà arricchito con siepi, fioriere e arredi utili. Verrà illuminato per un utilizzo anche notturno e gradualmente, anche ad inaugurazione avvenuta, prenderà forma. Non nascondo che mi piacerebbe aggiungere, col tempo, un tavolo da pingpong in cemento e attrezzature per allenamento a corpo libero e calisthenics. Il bello della zona è che dall’alto e dal basso è quasi invisibile, ma quando ti trovi lì, godi di un bel panorama e trascorri del tempo all’aria aperta senza l’impressione di essere nel cuore di Urbino. L’area, che contiamo di inaugurare tra non molte settimane, verrà dedicata a una persona che non c’è più".

Giovanni Volponi