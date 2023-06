Nasce “Urbibus“, la linea del centro storico

Arriva una novità per la mobilità in città. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, da lunedì 12 Urbino avrà una nuova linea per raggiungere il centro storico. Si tratta di una piccola circolare dal nome Urbibus, disponibile tutto l’anno dal lunedì al sabato ogni 15 minuti dalle 7.45 alle 20.15, che dal nodo di scambio di Santa Lucia raggiugnerà tutte le porte del centro storico. Fruibile con il biglietto urbano (1.35 euro valido per un’ora) offrirà un servizio in tandem con il bus numero 3 (disponibile ogni 20 minuti) che effettuerà la linea Mazzaferro - via Dini, transitando quindi per il centro storico. Un alleggerimento di mezzi tra le mura, ma garantendo un servizio più capillare e ordinato, questo è il primo passo di una serie di servizi che Ami spa andrà a mettere in campo per l’utenza di cittadini, lavoratori, studenti e turisti.

"La circolarina di Urbino costeggiando le mura permetterà spostamenti brevi e veloci per tutte quelle persone che devono muoversi da un posto all’altro della città – spiega la presidente di Adriabus , Lara Ottaviani –. Sono molto contenta perché questa è una soluzione che incentiva la frequentazione del centro storico ed il collegamento con i principali parcheggi cittadini".

"Urbibus nasce dall’esigenza di intercettare nuova ed ulteriore clientela rispetto a quella attualmente trasportata – il commento del direttore generale di Adriabus Massimo Benedetti –. Collegamenti con alta frequenza sono i servizi più apprezzati dai clienti e questo ha tali caratteristiche, destinato per lo più ad affrontare l’ultimo miglio per l’ingresso in città dopo essere arrivati, in auto o in autobus, in una delle strutture di approdo ad Urbino (Borgo Mercatale, Park Santa Lucia, ex Consorzio, Area ex De Angelis).

"E’ solo il primo passo verso una mobilità più sostenibile e più funzionale per la nostra città. Ora penseremo assieme ad Adriabus e Urbino Serivzi ad una convenzione parcheggio più bus, così come ad implementare gli orari serali per i collegamenti con Pesaro", ha detto il sindaco Maurizio Gambini in conferenza stampa.

Francesco Pierucci