Nasce “Urbino bene comune“. Tra i fondatori c’è Pompilio

Dalla volontà di un gruppo di cittadini nasce un nuovo progetto associativo: si chiama Urbino bene comune e il suo scopo è stimolare la libera partecipazione, politica e civica, anche in vista delle elezioni amministrative del 2024. "Pensiamo che l’essenza del progetto Urbino bene comune debba essere ragionare su futuro della città e del territorio, in una visione strategica e prospettica, solo per il perseguimento del pubblico interesse e del bene comune in ogni ambito di attività – spiegano i fondatori Vincenzo Pompilio, impiegato, Giorgio Staccioli, commerciante, Alessandro Manenti, commerciante, e Alessandro Vaccaro, studente –. È necessario partire realmente dal basso, in un processo continuo di ascolto concreto delle istanze e dei bisogni della gente, a cui le amministrazioni pubbliche devono rendere conto. Ci facciamo interpreti di una dinamica inversa da quella di chi comanda e governa titolato a imporre dall’alto decisioni e scelte senza un minimo di ascolto e condivisione, almeno con i portatori di interesse. Urbino è da sempre luogo di produzione e diffusione di valore artistici e culturali elevatissimi. È anche inserita in un territorio dalle incantevoli bellezze paesaggistiche e da giacimenti naturali straordinari. Il calo della popolazione è però evidente a tutti, le prospettive per chi ha famiglia in questa città non sembrano ottimali, il sistema imprenditoriale sembra essere in affanno, con un calo certificato delle imprese e degli esercizi commerciali. Occorrerà mettere in campo nuove risorse umane nuove e proposte innovative, tramite un’amministrazione che non ripeta solo in modo inattuale “si è fatto bene, si può fare meglio“. Dopo 10 anni della medesima amministrazione, non si può più pensare a “quelli di prima“, che in parte sono gli stessi di “quelli di ora“. Noi ci siamo e vogliamo contribuire adesso al futuro dei nostri figli, restituendogli una città migliore e concrete condizioni per non andare via".

n. p.