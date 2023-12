Nascerà un Ente per gestire annualmente la Fiera Cavalli

La recente edizione di “Cantiano Fiera Cavalli“ con numeri altisonanti ha confermato la rilevanza a livello nazionale della storica rassegna dedicata al mondo equino. Le presenze hanno confermato la forte attrattività del cavallo. Le proposte eno-gastronomiche di qualità e l’unicità del contesto ambientale alle pendici del monte Catria hanno fatto il resto, determinando un cocktail vincente che sarà riproposto nell’edizione primaverile. Un grande contenitore destinato ormai ad essere ogni anno più straordinario di quello precedente. Per questo è acclarata l’esigenza della costituzione di un Ente Fiera. "Quale organo organizzatore (il Comune, ndr), è ferma la volontà di riuscire a strutturare e rendere quanto più autonomo un coordinamento tra gli attori protagonisti dell’evento, che possa essere una sintesi decisionale e offrire dei contributi concreti, sia organizzativi che logistici all’organizzazione, tutto nella finalità – argomenta il sindaco Alessandro Piccini – di avere una prospettiva diversa di gestione in quanto per l’ente comunale diventa molto complicato per due volte all’anno gestire un simile contenitore, ormai nel panorama italiano secondo solo Fiera Cavalli Verona". E in tal senso si procede. Come primo passo è stato costituito un tavolo di coordinamento propedeutico alla costituzione dell’Ente Fiera. Questi i nominativi nell’ambito dei propri settori di competenza. Commercianti: Davide Travagliati, Gianluca Matteacci, Elisa Gonzalez. Allevatori cavallo del Catria: Giuseppe Travagliati, Arianna Brunelli, Giacomo Romitelli. Centro ippico La Badia: Raffaela Morbidelli, Massimiliano Matteacci. Associazione La Selva: Maurizio Angradi, Vittorio Colonna, Lucio Romitelli. Amministrazione comunale: Alessandro Piccini, Gianni Rossi, Simona Carubini, Laura Calandrini. Pro loco: Simone Perioli (o delegato).

am. pi.