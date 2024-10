“Nascita di una Capitale“ oggi al cinema Astra

Dopo l’anteprima per la stampa e la messa in onda su RaiTre, sarà presentato oggi alla città al Cinema Astra (ore 18), il docufilm “Nascita di una Capitale“, un docufilm che – a dispetto del titolo – racconta Pesaro, la provincia di Pesaro e Urbino e il suo magnifico territorio attraverso un racconto originale fatto di leggende immagini, testimonianze, documenti che non lascia indifferenti. Due anni di lavorazione per questo progetto ideato e diretto dall’attore pesarese Fabio Galli che rimane un prezioso documento anche sulle origini della città di Pesaro e sulla provincia.

Magnifica la fotografia di questo filmato (56 minuti la durata), che porta la firma di Henry Secchiaroli; un vero maestro dietro la camera da presa. Il docufilm di Fabio Galli vede protagonisti attori e maestranze del territorio e si inserisce perfettamente in quella straordinaria realtà rappresentata dal cinema nelle Marche.