Nascono le Bees Ladies: l’Under 13 al via

Un nuovo capitolo tutto al femminile per i Bees: nascono le Bees Ladies, un progetto pensato per offrire alle piccole cestiste cresciute all’interno del club l’opportunità di continuare il proprio percorso sportivo nel mondo della pallacanestro femminile. Come previsto dalla Fip, al termine del minibasket misto, che si conclude intorno agli 11 anni, le squadre vengono suddivise per genere e si passa alle categorie del basket vero e proprio: "Proprio da qui è nata l’esigenza, e insieme il desiderio, di creare uno spazio dedicato alle ragazze, permettendo loro di proseguire l’attività sportiva all’interno della nostra società – spiega Enzo Belloni -. Il gruppo è eterogeneo: alcune atlete provengono dal minibasket Bees, altre si sono avvicinate per la prima volta alla pallacanestro, mentre qualcuna ha deciso di tornare sul parquet proprio a settembre. Diverse storie, ma un unico spirito, un gruppo giovane ma già unito dalla voglia di stare insieme, divertirsi e migliorare, praticando uno sport che insegna amicizia, collaborazione e spirito di squadra".

Lo scorso weekend le Bees Ladies hanno vissuto la loro prima esperienza ufficiale, affrontando un torneo quadrangolare a Rimini. Un’occasione importante per mettersi alla prova e iniziare a testare il lavoro svolto in palestra in queste prime settimane di allenamento: le ragazze hanno dimostrato subito di essere una vera squadra, compatta e determinata, con tutte le carte in regola per migliorare. Le 12 scese in campo si sono distinte non solo per l’impegno e le qualità tecniche mostrate durante le partite, ma anche per lo spirito di gruppo e l’atteggiamento positivo fuori dal campo. Guidate con entusiasmo dai coach Giada Ceccarelli e Alessandro Cesaroni, le Bees Ladies hanno lasciato Rimini con una bella iniezione di fiducia e la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta. Ora le attende una nuova sfida: il campionato marchigiano Under 13, che affronteranno con la voglia di divertirsi e costruire, passo dopo passo, la loro identità.

e.f.