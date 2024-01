Nascosti nell’auto 21 chili di droga. E spunta anche un revolver

Ma a chi erano destinati quei 21 chili (20 di hashish e uno di marijuana) che sono spuntati in un doppio fondo all’interno di una Seat Tarraco, venerdì scorso, durante un controllo "di routine" fatto dalla Guardia di Finanza a Fano, in zona Bellocchi, non lontano dal casello dell’A14?

E’ quello che si stanno chiedendo gli inquirenti, i militari della Finanza appunto, che però nel frattempo hanno arrestato chi era alla guida di quella Seat: un albanese classe 1982, che veniva da Roma, ed era uscito dalla Fano-Grosseto probabilmente da poco. Se l’intero carico della droga fosse destinato alla nostra provincia, o solo una parte, questo è uno degli interrogativi che si pongono i militari.

L’altro, cosa ci facesse con un revolver che è sempre stato trovato nascosto all’interno dell’auto, altra sorpresa emersa quando i finanzieri hanno chiamato a verificare la situazione il cane antidroga Alex, il cui olfatto, tanto per cambiare, non ha fallito.

Perché Alex viene allertato dai finanzieri quando, appena fermata l’auto, gli stessi dalle prime domande che fanno all’albanese capiscono che veramente qualcosa non torna. Il poco più che quarantenne risponde infatti a monosillabi: "dove sta andando? Da un amico", "Ma chi è questo suo amico", e qui l’uomo comincia a entrare in difficoltà.

E’ a quel punto che i finanzieri, sospettando il carico di droga, chiamano Alex. Il cane arriva e fa alla grande il suo dovere, per il quale del resto è stato addestrato: punta il bagagliaio della macchina e comincia a grattare con le zampe su quello che si rivelerà un doppio fondo: quando i finanzieri guardano meglio, spunta il carico dei 20 chili di hashish già divisi in panetti e il chilo di marijuana. Nascosto nella stessa zona dell’auto, anche un revolver.

Per l’albanese scattano le manette. L’arresto viene convalidato ieri dal gip Giacomo Gasparini, che dispone la custodia cautelare in carcere dell’uomo.

Ora i finanzieri vogliono capire per chi era quella droga e quali sono, se ci sono, i contatti dell’albanese con qualche elemento residente nella nostra provincia. Ventuno chili di droga iniziano a essere un quantitativo importante.

