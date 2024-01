Nastri d’argento, Piscaglia in finale. Il suo "Perugino" ha stupito tutti

Il regista pesarese Giovanni Piscaglia è uno dei cinque finalisti per la vittoria dei "Nastri d’argento", con il suo documentario "Perugino, Rinascimento immortale". Un’opera non semplice, vista la complessità dell’autore preso a soggetto, poco raccontato finora in video, e che ha incontrato il favore del pubblico: le sale cinematografiche dell’Umbria hanno prorogato il periodo di distribuzione al cinema di dieci giorni in più rispetto alle date previste. Un vero successo per il regista pesarese che era già stato finalista nello stesso concorso nel 2019 con "Van Gogh Tra il Grano e il Cielo", e che era stato premiato con il "Grifone d’Oro", proprio per "Perugino Rinascimento Immortale".

Dice il regista: "Non è una vittoria, ci sono tanti altri titoli importanti, ma per me resta un bel riconoscimento. Mi fa molto piacere essere stato inserito nella selezione ufficiale. Il mio è un film a cui ho creduto fin dall’inizio, che è riuscito grazie al contributo di tante persone, specie della produzione, senza le quali nulla sarebbe stato possibile. La candidatura arriva dopo un bel riconoscimento avuto a Perugia, a giugno, ovvero “Il Grifone d’oro“, che ha avuto molto riscontro. Il pubblico ha molto apprezzato la mia opera e questa è stata una gioia". Nel 2019 Piscaglia aveva superato anche la prima scrematura dei cinque: "Allora ero tra i primi tre – dice – e anche se non era arrivata la vittoria, quello è stato un momento molto bello ed emozionante. Nel 2020 avevo vinto come sceneggiatore il film di cui ero stato autore, ovvero “Hermitage, il potere dell’arte“: è la terza volta che vengo incluso in selezione ed è una circostanza speciale perché il progetto è stato fortemente voluto da me".

Davide Eusebi