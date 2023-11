Natale 2023 a Pesaro, prima di accendere l'albero la gara di Pecco Bagnaia in piazza

Pesaro, 23 novembre 2023 - Il palco gigante, in piazza del Popolo, è il primo a dare spettacolo. Devono ancora finire di montarlo che la gente si ferma a guardarne le dimensioni e l'imponenza. “Il palco - spiega Massimiliano Santini, coordinatore grandi eventi del Comune di Pesaro - infatti, sarà un punto di riferimento per l’anno della cultura 2024. Darà modo ai tanti eventi previsti di svolgersi senza temere l’alternarsi delle stagioni.

Il primo appuntamento a calcare la scena sarà la cerimonia di accensione del Natale in programma domenica 26 novembre, dalle ore 18. Anche se grazie al maxischermo di cui il palco è attrezzato, alle 15, cittadini e appassionati del motomondiale potranno assistere, in Piazza del Popolo, alla gara di Pecco Bagnaia".

Il mega palco montato in piazza del Popolo e le installazioni natalizie di piazzale Matteotti. Nel tondo Massimiliano Santini

Per un passante è impossibile non notare la piattaforma da 25 metri per dieci, dall’ altissima semicalotta che i tecnici stanno coprendo con un telo impermeabile. Insieme all’albero della piazza, il 26 novembre, s’illumineranno anche i 4 portali di benvenuto, dislocati in centro storico: un sorridente pupazzo di neve svetta in via San Francesco già da questa mattina; la palla di Natale dal formato straordinario sarà in piazzale Collenuccio, mentre brillerà una grandiosa ghirlanda in piazzale Lazzarini.

Il tunnel di fiocchi di neve sarà, infine, davanti alla chiesa di Sant’Agostino, a metà di corso XI Settembre. Il tema della Pace - continua Santini - sarà narrato, in occasione del debutto, dal Coro del Grillo d’Oro, in un grande spettacolo musicale guidato dal maestro Gabriele Foschi”.

L’accensione al passaggio dello scettro per la capitale della cultura

Perché l'accensione sarà il 26 novembre? Il vicesindaco Daniele Vimini ha spiegato che proprio in questi giorni Bergamo e Brescia passeranno lo scettro di Capitale della cultura a Pesaro.

“Abbiamo deciso di fare l’accensione domenica 26 novembre – ha poi aggiunto l’assessore Francesca Frenquellucci – per non sovrapporci al giorno precedente, dedicato alla battaglia contro la violenza di genere". L'assessore, memore della piazza 2022 con le vetrine dei negozi semi spente un po’ ovunque, ha poi concluso, lanciando un l’appello ai commercianti e agli operatori del centro: "vi preghiamo di restare aperti - ha detto Frenquellucci in conferenza stampa - e di festeggiare con noi questo importante debutto, organizzato a beneficio di tutti”.

Il mercatino di Natale

Sempre da domenica si apriranno le casette dei mercatini natalizi in piazza del Popolo e la pista di pattinaggio in piazzale Matteotti così come partirà anche il percorso del #WePesaro Express il trenino utile ad attraversare la città coccolati dalle musiche natalizie. Il maxi palco andrà benissimo, poi, per la diretta nazionale di Rai Radio 2, il 31 dicembre, in programma con il CaterCapodanno condotto da Massimo Cirri e Sara Zambotti di Caterpillar. Ispirate dal desiderio di Pace saranno le sculture realizzate dagli studenti del liceo artistico Mengaroni, visibili dal 7 dicembre, in tutto il centro.