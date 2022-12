Natale al buio, il mercatino fa flop Ira in piazza: "Più costi che guadagni"

"Il problema non è la pista di ghiaccio. Il problema è che manca tutto il resto: le luminarie, l’animazione, e di conseguenza la gente". I commercianti del mercatino natalizio in piazza del Popolo allargano le braccia quando si chiede loro un bilancio di queste prime settimane di lavoro. Sono quasi tutti degli habituées, alcuni vantano una frequentazione della piazza pesarese ultradecennale, ma giurano di non aver mai visto un mortorio del genere. Senza calcolare che ieri, per Santo Stefano, sotto il Comune suonava la banda e almeno un po’ di movimento lo si vedeva, almeno sotto il palco se non attorno alla fontana. "Quest’anno non rientriamo neanche nelle spese – dicono Renzo e Felicita, della casetta dei giocattoli –. Capiamo il risparmio energetico, il fatto che si sia voluto tagliare i costi eliminando la pista di pattinaggio. Ma almeno due luminarie le potevano mettere. Praticamente noi siamo il riempitivo di una piazza vuota, buia e sorda. Se stasera che c’è la banda la situazione è questa, immaginatevi quale può essere durante la settimana".

I commercianti lamentano anche il fatto di aver pagato, proporzionalmente, più degli anni scorsi: "Gli altri anni si iniziava a lavorare il 24 novembre, quest’anno l’8 dicembre – osservao i commercianti –. Ma la cifra è rimasta la stessa. Che ci sarebbero stati dei cambiamenti lo sapevamo, ma davamo per scontato un minimo di allestimento. Invece guardatevi intorno. Per quanto ci riguarda, dopo quest’anno abbiamo chiuso. Non rientriamo neanche nelle spese".

Dello stesso tenore Islam Aminul e Gabriella Carosella, che vendono cappelli e sciarpe. "E’ il settimo anno che partecipiamo al mercatino, e al momento è il peggiore – dicono scrollando la testa –. Oggi un minimo di movimento c’è, perché l’animazione funziona sempre. Ma nel resto della settimana, ad eccezione del week end, non si vede nessuno. La pista di pattinaggio aiutava molto, perché era un punto di attrazione per le famiglie. E se non ci sono proposte per i bambini, le famiglie vanno altrove. Quest’anno, inoltre, mi pare anche che in generale si stia più attenti negli acquisti. Mentre per noi le spese sono sempre le stesse".

Chi non si lamenta degli affari è Andrea Annibali: "Come vendite va abbastanza bene – dice tra vasetti di miele e candele di cera –, nei primi giorni il maltempo ci ha penalizzato, ma poi in questi ultimi giorni abbiamo recuperato. Certamente manca quel tocco in più per le famiglie: la pista di pattinaggio non è fondamentale, può essere sostituita con altre iniziative, che però sono mancate". E mancano anche tante bancarelle, a giudicare dai ’buchi’ tra una casetta e l’altra. Vuoti che non aiutano il ’colpo d’occhio’: "Dipende dal fatto – spiega Annibali – che fino all’ultimo momento c’è stata incertezza sui posti, legata al cantiere in piazza del Popolo. Così alcuni hanno preferito scegliere altre destinazioni. Gli altri anni invece le bancarelle iniziavano già da via San Francesco".

Benedetta Iacomucci