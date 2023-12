Natale al sapore di mercatini ed elfi

Con sette nuove destinazioni nei borghi più belli della provincia di Pesaro e Urbino, Il Natale che non ti aspetti si prepara a stupire nel ponte dell’Immacolata, che come da tradizione accende di luci e colori le festività natalizie. Un brand unico per un itinerario scintillante sulle orme della tradizione del Natale delle Marche, che mette in calendario più di 100 eventi in oltre 20 borghi, capace di catalizzare l’attenzione di decine di migliaia di visita-tori dall’Italia e dall’estero nel periodo più bello e atteso dell’anno.

Dall’8 al 10 dicembre i mercatini più originali del centro Italia stupiranno il pubblico con un programma ricco di appuntamenti. La magia di Candele a Candelara torna con la sola luce delle candele tra mercatini natalizi, presepi, laboratori della bottega degli elfi, trenini, spettacoli con gli artisti di strada, trampolieri luminosi, folletti suonatori, giocolieri e musica itinerante. Il Natale più a Fano con il villaggio di Natale, le vie dei presepi, con San Marco, uno dei più originali d’Italia e con il presepe marinaro e della Trave, il light design a San Francesco, il villaggio sul ghiaccio insieme a una ricca programmazione di eventi e spettacoli. Gradara attenderà i visitatori alle porte del Castello di Natale con Babbo Natale, gli elfi e poi spettacoli con giullari e majorettes, concerti natalizi. A Frontone, tre giorni per immergersi nella magia del Castello di Babbo Natale, in un percorso di delizie, di artigianato artistico, enogastronomia interna con degustazione di prodotti locali, musica, giochi, animazioni, spettacoli e tante idee regalo per lo shopping natalizio. L’8 e il 10 dicembre il borgo sarà arricchito da scene del Presepe vivente "Le Terre del Catria Vivono il Presepe" di Paravento di Cagli. Natale a Mombaroccio ospita il mercatino e le tipiche casette nella via principale e nella piazza, le diverse esposizioni di ambienti invernali che si trovano nei vicoli tra cui il paesaggio montano. E poi lo spettacolo unico della nevicata artificiale. Da non perdere a Mondolfo la fantastica e unica corsa dei biroccini. A Urbino, Le Vie dei Presepi portano i visitatori negli antichi locali di alcuni palazzi nobiliari e monumenti architettonici. Natale a Montefelcino anima il castello con una miriade di iniziative così come a San Costanzo da vivere nei castelli di San Costanzo, Cerasa, Stacciola e Solfanuccio e Serrungarina con il Mercatino di Natale nel borgo e nei vicoli gli zampognari del Montefeltro e di Babbo Natale sui trampoli. Magico Natale a Fossombrone con lo spettacolo di luci a illuminare il fantastico percorso fino al bosco dove ha sede l’ufficio postale di Babbo Natale. A Pergola Tepore in Abetaia in Cioccovisciola, la festa del cioccolato e del visciolato. Natale a Cagli porta le atmosfere uniche delle festività nei palazzi, nelle chiese e nel centro storico. Na-tale a Fermignano parte l’8 dicembre e continua per tutti i weekend del mese fino al 6 gennaio.

