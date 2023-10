Natale che non t'aspetti a Colli al Metauro: Pro Loco al lavoro

Le temperature sono ancora estive, ma la macchina organizzativa delle Pro Loco guidata dall’Unpli sta già pensando al ‘Natale che non t’aspetti’, la grande rete delle feste natalizie che coinvolge oltre 25 borghi con più di 100 appuntamenti dal 25 novembre all’Epifania. Nei giorni scorsi il presidente Unpli Damiano Bartocetti ha raccolto i responsabili delle Pro loco al teatro di Montemaggiore, per fare il punto sullo stato dei lavori e mettere a fuoco i prossimi obiettivi. Tra questi, collegare in modo più veloce ed efficace i luoghi del Natale, con un servizio di linea trasporti. "Speriamo anche – ancora Bartocetti - che possa presto sfrecciare il treno che collega la nostra rete natalizia alle destinazioni del Nord Italia con cui siamo gemellati, come il mercatino di Bolzano". Le Pro loco vedono bene anche un futuro collegamento con il treno storico Ancona-Fabriano- Pergola. E poi stanno studiando una ‘card del Natale che non ti aspetti’, che possa garantire sconti su prodotti, attività e ingressi ai borghi dov’è previsto il biglietto.