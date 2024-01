‘Natale che non t’aspetti’ da record

Record per "Il Natale che non ti aspetti", che per il boom di presenze ha superato – secondo gli organizzatori – ogni previsione di successo. La rete delle feste natalizie ha messo in calendario più di cento eventi in oltre venti borghi, tra mercatini, artigianato, enogastronomia, presepi, paesaggi, nevicate e animazioni, spettacoli e laboratori, musicanti e cantastorie, filari di luci e migliaia di candele per un grande spettacolo. Un marchio capace di catalizzare l’attenzione di migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero nel periodo più bello e atteso dell’anno i cui numeri sono stati presentati nella sede Korus Partners, lo studio di Cappellini e Cesaroni, a Pesaro. "Dal 25 novembre 2023 al 6 gennaio 2024, nella nostra provincia – ha puntualizzato il presidente delle Pro Loco di Pesaro e Urbino, Damiano Bartocetti – grazie al lavoro di 22 Pro Loco per un totale di 2000 volontari, si sono registrate circa 300 mila presenze, 400 pullman di visitatori, con benefici importanti al territorio, all’economia, dai luoghi della cultura fino alla strutture alberghiere e della ristorazione, con sold out in tutti i fine settimana. Ringrazio i volontari, che sono il cuore degli eventi e il braccio operativo, la Regione, l’Atim, la Confcommercio e le aziende partne, per aver creduto in questo progetto". L’assessore regionale Francesco Baldelli ha sottolineato: "Il ‘Natale che non ti aspetti’ è un’iniziativa che la Regione ha voluto sostenere per la sua capacità di promuovere il territorio, attraverso un contenitore di eventi in grado di produrre numeri importanti in termini di partecipazione. Un grazie alle Pro Loco e alle migliaia di persone che contribuiscono al successo dell’evento natalizio ‘clou’ per le Marche".

"Il Natale che non ti aspetti – ha dichiarato Agnese Trufelli, vice direttore di Confcommercio – che sosteniamo, è una ricetta azzeccata per promuovere il territorio e le sue eccellenze, e contemporaneamente aiutare la destagionalizzazione turistica". Ha partecipato alla conferenza stampa l’imprenditore Lorenzo Campanelli patron di LC Mobili e Villa La Cerbara, main sponsor: "I volontari svolgono un ruolo importante ed è più semplice per un’azienda sponsorizzare un evento del genere che va implementato con maggiori risorse". Queste le 22 Pro Loco che hanno aderito: Candelara, Fano, Fossombrone, Frontone, Mombaroccio, Mondolfo, Pergola, Urbania, Urbino, Barchi, Cagli, Canavaccio, Fermignano, Montecchio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Paravento di Cagli, Piobbico, San Costanzo, Sassocorvaro, Serrungarina e Talacchio.

Luigi Diotalevi