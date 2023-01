Natale che non t’aspetti, numeri da record

Duecentosettantamila visitatori, 1milione di contatti social e 50 servizi su tv nazionali. Sono alcuni dei numeri che descrivono il grande successo dell’edizione 20222023 de ‘Il Natale che non ti aspetti’: la rete di iniziative natalizie dell’Unpli (l’Unione delle Pro Loco) della provincia di Pesaro e Urbino, che ha coinvolto ben 22 realtà. Numeri presentati ieri durante la conferenza stampa tenutasi a Mondolfo, alla presenza del sindaco Nicola Barbieri, del deputato Antonio Baldelli, dell’assessore regionale Stefano Aguzzi, del presidente Unpli provinciale Damiano Bartocetti, del presidente Unpli regionale Marco Silla, del portavoce della Pro Loco mondolfese Massimo Papolini, del vicedirettore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli e di numerosi volontari delle Pro Loco.

"Siamo contenti di fare parte di questa manifestazione di eccellenza - ha detto Barbieri -. Ho visto nel tempo tante iniziative nascere e poi perdersi, questa é la dimostrazione di un progetto che è riuscito ad andare avanti, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, e a crescere". A fornire tutte le cifre di una grande vittoria di squadra, ci ha pensato Bartocetti: "Le 270mila presenze, i 400 pullman di visitatori italiani e stranieri, 1milione di visualizzazioni sui social, 40mila interazioni sulla pagina Fb e 25mila accessi sul sito internet, confermano ‘Il Natale che non ti aspetti’ l’evento di punta del Natale delle Marche. Dal 23 novembre al 6 gennaio nel territorio provinciale, grazie al lavoro di 22 Pro Loco, per un totale di 2mila volontari, l’attenzione mediatica è stata altissima: 200 articoli sulla stampa e 50 servizi televisivi sulle principali emittenti nazionali".

L’onorevole Baldelli ha definito il "‘Natale che non ti aspetti’ un grande contenitore di eventi che punta alla destagionalizzazione dell’offerta turistica delle Marche, offrendo iniziative di qualità. Grande eco mediatico – ha aggiunto - ha avuto la conferenza stampa che abbiamo organizzato alla Camera con il ministro Daniela Santanchè, la quale ha avuto parole di grande apprezzamento per la manifestazione". "La Regione – ha detto Aguzzi – sostiene questo evento, che coinvolge tanti volontari, valorizzando la bellezza dei nostri territori". "Un’idea vincente – ha rimarcato Agnese Trufelli - quella di fare rete e raccontare con una voce sola tanti borghi, che singolarmente non avrebbero la stessa forza comunicativa".

Sandro Franceschetti