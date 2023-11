Natale con Beethoven e Bizet

di Ilenia Baldantoni

Ormai è diventata quasi una tradizione per la nostra città. Ecco perché anche quest’anno torna con la terza edizione il magico ‘Concerto di Natale di Pesaro 2024’: un viaggio musicale tra le note dell’Ottocento in una cornice nuova e di grande appeal. Un appuntamento speciale all’insegna delle feste, che quest’anno si sposta nello splendido palcoscenico del Teatro Rossini di Pesaro. Il sipario si aprirà sabato 16 dicembre alle 20 e vedrà come protagonista la Filarmonica Gioachino Rossini che darà inizio al tanto atteso ‘Concerto di Natale della Presidenza del Consiglio comunale di Pesaro’.

"Un’iniziativa speciale che quest’anno abbiamo deciso di portare a Teatro per permettere a sempre più persone di partecipare visto il grande successo che ogni anno ha riscontrato tanti sold out – commenta Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale –. Sarà un’occasione di condivisione per la collettività e per fare un saluto da parte del Consiglio Comunale che tiene a ringraziare, con onore, la Filarmonica pronta a regalarci anche quest’anno un magico augurio che ci condurrà verso l’anno da Capitale italiana della Cultura 2024".

Un concerto che si svolgerà con un programma pensato per un pubblico variegato che sarà invitato ad assistere a due momenti musicali, entrambi incentrati sui brani più celebri della musica dell’Ottocento. A dare inizio alla serata sarà l’esecuzione, da parte della Filarmonica Gioachino Rossini, della ‘Sinfonia n.5 in Do min op. 67’ di Ludwig van Beethoven per poi proseguire con l’altra importante scelta di esibire la ‘Suite n.1 dalla Carmen’ di George Bizet. "Siamo molto orgogliosi di presentare questa terza edizione del ‘Concerto di Natale’ che sta diventando un appuntamento molto importante per noi ogni anno e che ci permette di portare la Filarmonica a conoscenza di un pubblico sempre più nuovo" commenta Alessandro Vicchi, direttore produzioni Filarmonica Gioachino Rossini.

In questa occasione, a dirigere l’orchestra composta da 45 elementi, sarà il M° Antonio D’Antonio, esperto musicista che collabora da anni con la Fgr. Un’iniziativa promossa in collaborazione con Amat che torna a portare la musica durante il periodo delle feste natalizie e un augurio per iniziare al meglio il nuovo anno. Per assistere al Concerto sarà richiesto un biglietto cortesia di 5 euro che si potrà ritirare presso la biglietteria del Teatro Rossini per info 0721 387621, oppure nel negozio e sul sito tipico.tips (info 0721 34121- 340 8930362), altrimenti nelle biglietterie del circuito vivaticket anche on line nel sito vivaticket.com.