Natale, concorso presepi al via in Comune. Domande per partecipare entro il 7 novembre: "Vinceranno l’originalità e il senso artistico"

Siamo ancora a ottobre, ma il Comune pensa già al Natale e quindi ai presepi. "Anche quest’anno – si legge infatti in una nota del sindaco – in occasione del Natale, l’ingresso del Comune di Pesaro si trasformerà in uno spazio dove i cittadini potranno esporre il proprio presepe. Abbiamo infatti deciso di riproporre per il 2025 il concorso del “Presepe più bello”, un’iniziativa molto apprezzata e partecipata dai cittadini".

L’interpretazione è libera: "Potranno partecipare progetti tradizionali o moderni. Senza limiti alla creatività o indicazioni da seguire. Una commissione sceglierà i vincitori che rimarranno esposti nell’androne del Comune di Pesaro, in piazza del Popolo 1, per tutte le festività (dal 29 novembre al 5 gennaio)".

Come partecipare La partecipazione è libera e gratuita. Basterà inviare una mail a info@comune.pesaro.pu.it, con oggetto “Presepe + cognome” indicando i propri dati (nome, cognome e numero di telefono del referente), allegando una o più immagini/rendering con una breve descrizione, specificando dimensione e materiali che saranno utilizzati. La domanda scade alle ore 12:00 di venerdì 7 novembre. "Invitiamo tutti i cittadini, le scuole e le associazioni, a partecipare numerosi, per donarci, in modo temporaneo, il proprio progetto. Il “Presepe più bello” verrà scelto secondo i parametri dell’originalità e del senso artistico. Il progetto selezionato sarà esposto insieme ai lavori che riceveranno una menzione speciale. Nell’androne del Comune sarà esposto anche un progetto fuori concorso: quello di Tommaso Delbaldo, 13 anni, che ogni anno, a Natale, allestisce in casa un presepe speciale di circa 3x2 metri, composto da statuine realizzate da artigiani, con animali che si muovono e acqua vera che scorre. "Lo scorso anno sua madre, Manuela Canestrari, mi ha inviato una mail che mi ha colpito, invitandomi a vedere il presepe di Tommaso, una tradizione che porta avanti, insieme al padre Simone, da quando aveva solo 5 anni. È stato molto bello vedere che, così giovane, preferisce la manualità e la fantasia, alle mode “tecnologiche” del momento. Così gli ho fatto una promessa: il prossimo anno avrebbe potuto esporre il suo presepe nell’androne del Comune, così da farlo vedere a più persone possibili". Promessa mantenuta.