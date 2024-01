Natale da record. Ventimila turisti ’Alberghi sold out’

"Scoppiettante" il Natale 2023. Quasi 20 mila persone attirate dal presepe di San Marco e dal gioco di luci alla San Francesco, alberghi pieni nel week-end dall’8 all’11 dicembre, dal 27 al 29 per il torneo di volley e per l’ultimo dell’anno.

I dati sono stati forniti da Etienn Lucarelli, assessore al Turismo e alle Attività economiche, nonché candidato sindaco dell’area civica di centrosinistra alle prossime amministrative di giugno 2024. Al suo fianco don Marco Polverari al quale si deve il presepe di San Marco, allestito nelle cantine di palazzo Fabbri, che si potrà continuare a visitare tutte le domeniche pomeriggio fino a Pasqua e per i gruppi anche negli altri giorni, ovviamente su prenotazione . Ci tiene don Marco a far sapere che i visitatori del suo presepe (600 personaggi, 200 movimenti, 50 ricostruzioni plastiche e 150 riproduzioni delle scene della Bibbia). "sono certificati dal conta-persone, ma per difetto perché in caso di affollamento può sfuggire qualche ingresso". In particolare il presepe di San Marco ha fatto registrare nel periodo pre Natalizio, dal 20 al 24 dicembre, 1000 presenze e 8195 dal 25 dicembre, giorno dell’inaugurazione, al 6 gennaio.

Grande riscontro anche per i giochi di luce alla San Francesco con circa 10mila persone partecipanti e che, visto il successo ottenuto, sarà riproposto tra aprile, maggio e giugno, prima dell’avvio della stagione turistica vera e proprio.

Così come l’assessore Lucarelli, seppure a fine mandato, sta pensando "a come collegare nel periodo natalizio la chiesa di San Francesco con il presepe di San Marco": quest’ultimo è un’opera unica diventata, nel corso degli anni, un vero e proprio punto di riferimento del Natale di Fano. Da don Marco il suggerimento, già avanzato in passato, di ricostruire "l’arrivo dei Re Magi" con la collaborazione dei Comuni del territorio.

"Il presepe di San Marco e la chiesa di San Francesco sono due attrattori – ha confermato il presidente degli Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini – da portare a conoscenza anche dell’Agenzia turistica del Vaticano, la più grande al mondo che sposta migliaia di persone. Noi stiamo cercando di entrare in contatto con loro per proporre Fano come sosta di passaggio, anche in vista degli eventi legati a Pesaro Capitale della Cultura 2024".

"Al presepe di San Marco – ha aggiunto don Marco – non va data solo una lettura natalizia, ma anche spirituale. C’è chi mi ha chiesto di spegnere la musica e di fermare i movimenti per godere in silenzio del percorso e farne motivo di riflessione". Cresciuta anche la qualità dell’offerta delle casette natalizie al Pincio.

"Finalmente si è puntato sui prodotti del Natale – ha commentato Cecchini – l’unico limite è il mercatino si è chiuso il 27 dicembre, mentre avrebbe potuto rimanere aperto almeno fino al 2 gennaio. Il valore aggiunto del nostro territorio è di avere i mercatini natalizi nei diversi borghi dell’entroterra: per avere risultati bisogna fare squadra".

"In aumento – conclude Lucarelli – anche i gruppi organizzati che hanno fatto tappa a Fano: si parla del 35-40% in più rispetto al passato. Così come hanno avuto successo le visite guidate agli scavi di Sant’Agostino".