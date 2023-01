"Natale da smaltire? Guai saltare i pasti"

Tornare in forma dopo le feste con l’arrivo del nuovo anno è la missione di tutti. Dopo pranzi interminabili e cenoni ipercalorici, si sente il bisogno di concedersi un po’ di tregua e prendersi cura del proprio organismo, decisamente provato dagli eccessi. E così, "drenare" e "sgonfiare" diventano le parole d’ordine. Ma con qualche piccolo accorgimento è possibile rimediare al famoso chiletto in più, senza avere ansia di salire sulla bilancia. Innanzitutto va precisato che il peso accumulato durante il Natale, non può e non deve essere valutato nei giorni seguenti: infatti il peso ottenuto non tradurrebbe solo un reale accumulo adiposo, ma si confonderebbe con la ritenzione idrica (tipica della sovralimentazione) e con la pienezza del tubo digerente (sia stomaco che intestino). Infatti, in seguito alle abbuffate natalizie, la concentrazione di glucosio nel sangue aumenta vertiginosamente. Parola di nutrizionista.

"La sensazione di gonfiore e pesantezza - spiega la biologa nutrizionista Giada Moscatelli - e anche quei due o tre chili in più che possiamo vedere nei giorni successivi a questi pasti particolarmente abbondanti, sono da attribuirsi particolarmente alla ritenzione idrica e al fatto che il nostro organismo fa fatica a digerire, a metabolizzare, questi alimenti particolarmente pesanti e grassi. Per questo magari possiamo sentire la necessità di tornare ad alleggerirci e a farlo in tempi brevi". Una cosa decisamente fattibile, seguendo qualche piccolo consiglio. "Se vogliamo accelerare i tempi ed aiutare il nostro organismo - suggerisce la dottoressa Moscatelli - possiamo ad esempio alleggerire quella che è la cena, una o due cene successive alle feste. Quello che non bisogna assolutamente fare è saltare i pasti. Quindi faremo una colazione completa, un pranzo completo e magari a cena ci possiamo limitare ad un piatto di verdure, un’insalatona o un bel minestrone, accompagnato da un frutto e perché no da uno yogurt greco a basso contenuto di grassi, in modo da non farci mancare la quota proteica. Manteniamo così un pasto a basso tenore calorico". Infine ma non meno importante è cercare di fare un po’ di movimento.

"Dopo i pasti cerchiamo di evitare di metterci subito seduti sul divano - mette in guardia la nutrizionista -. Possiamo approfittare dell’occasione per andare a vedere un corso illuminato, un albero di Natale, un presepe in centro. Occorre fare una bella passeggiata anche di 1520 minuti. Non parlo di fare attività fisica, ma semplicemente camminare, muoversi aiuta il nostro organismo a digerire in maniera più veloce ed anche a sgonfiarsi più velocemente". E per finire, cosa dobbiamo fare di quello che è avanza di questi pasti? "Durante le feste a casa si cucina in maniera abbondante: la cosa fondamentale per restare in forma è non continuare a mangiare queste cose particolarmente cariche di grassi anche finiti i giorni di festa. Perché non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale. Cerchiamo quindi di congelare gli avanzi in porzioni e sfruttarle in qualche pranzo della domenica".

Tiziana Petrelli