Natale di solidarietà a Pesaro: Leo Club vende pandorini per Ultracane

Un Natale all’insegna della solidarietà quello proposto dalla sezione pesarese del Leo Club, associazione giovanile del Lions Club International. Oggi dalle 10 alle 17 in Piazza Del Popolo (angolo via Branca San Domenico) sarà allestito un banchetto per la vendita dei tradizionali pandorini, prodotti dall’industria dolciaria Borsari, con un'offerta minima di 3 euro.

L’iniziativa è volta alla realizzazione del "Ton", Tema operativo nazionale dei Leo Club Italiani, un service pluriennale che vede impegnati tutti i Leo nella realizzazione di un service con valenza nazionale. I fondi ricavati verranno utilizzati per l’acquisto di un bastone elettronico Ultracane destinato a non vedenti e ipovedenti gravi.

Questo presidio infatti, sfruttando il principio che permette ai pipistrelli di orientarsi al buio, e la tecnologia dei radar usati in aviazione o nei dispositivi di retromarcia per le automobili, invia un segnale che si propaga a onde misurando il ritorno, di rimbalzo o di riflesso, permettendo di percepire non solo la presenza di ostacoli, ma la distanza da questi ultimi. L’ostacolo viene segnalato al non vedente attraverso un segnale acustico o tattile.